Sacerdote se niega a concluir una boda porque no quiere que lo graben.

Un sacerdote mexicano se volvió tendencia en redes sociales luego de que apareciera en un video de TikTok negándose a concluir una boda porque no quería que los novios grabaran la misa.

Los hechos ocurrieron presuntamente en la capilla de Guadalupe en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

Sacerdote se niega a concluir boda en Torreón

En la grabación se escucha a una persona discutiendo con una mujer: "Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad, no está Dios en su corazón".

Presuntamente el sacerdote se habría enojado porque estaban grabando la misa. "Dejo a mis clientes a medias", dice el hombre.

Además, se escucha como en determinado momento el hombre comienza a llorar y enfoca a los novios, a quienes también les brotan lágrimas. "¿Cómo le vamos a hacer, qué es lo que quieren?", dice el padre cuando por fin sale para dar la bendición y continuar con la misa.

El video se volvió tendencia en redes sociales

Cmo mencionamos en La Verdad Noticias, la publicación fue hecha por la cuenta @quinceaneraeventos y ya alcanzó más de las 10 mil reacciones, además se llenó de comentarios de indignación.

“Cómo si fuera el único sacerdote, yo que los novios consigo uno mejor”; “Pobre pareja, se supone que debería ser el dia mas feliz de sus vidas”, fueron algunos de los comentarios.

