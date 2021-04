Sacerdote revela que el infierno es un invento para “controlar” a feligreses

En las últimas semanas un sacerdote dando una impactante revelación sobre el infierno se ha hecho viral en las redes sociales. Resulta que por medio de una entrevista, el religioso habló sobre la mundialmente conocida creencia del infierno, pero lo que reveló de ella es lo que ha causado conmoción en el mundo.

La Verdad Noticias aclara que el video no es reciente, ya que fue grabado en 2006, sin embargo, fue hace unos días que ha tomado fuerza en las redes sociales, donde ha sido replicado en diferentes plataformas, aquí te dejaremos la versión en YouTube para que la puedas ver.

Pero antes te explicamos qué fue lo que ha revelado el obispo, que se dice llamar, John Shelby Spong, sobre la creencia del infierno.

Revelación de sacerdote sobre el infierno deja impactado a todo el mundo.

El infierno no existe, declara sacerdote

En la entrevista que el sacerdote John Shelby dio, habló abiertamente de varias cuestiones relacionadas a las creencias religiosas; pero la que más llamó la atención fue cuando confesó que el infierno no existe.

El obispo John Shelby Spong no solo declaró que no existe el infierno sino que también dijo que no cree que haya un castigo en un lugar como ese, y que es una creencia que se ha dado para mantener controlados a los feligreses, aunque declaró que sí cree en la vida después de la muerte.

Además, el sacerdote confesó que se ha propagado la idea de la existencia del cielo y el infierno; el primero de ellos presuntamente destinado a las personas que serán recompensadas después de la muerte.

Dicha entrevista suena bastante controversial, ya que incluso sentenció que la mayoría de las religiones se adjudican como "la verdadera iglesia", pero para él, Dios se puede encontrar en cualquier creencia.

Para finalizar el sacerdote dijo: “Dios no es cristiano, judío, hindú o budista”.

