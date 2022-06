Sacerdote le dice a feligrés “la tengo dura mi vida” y ahora es viral

Un divertido momento se dio durante la ceremonia religiosa que presidía el sacerdote Adam Kotas y es que el sacerdote le dice a feligrés “la tengo dura mi vida”, pero no se dio cuenta que la frase suena a doble sentido.

Resulta que el sacerdote no es mexicano por lo que no tienen un manejo preciso del español y sobre todo de los albures, por lo que al confundir la frase, los feligreses comenzaron a reírse, pero él no se daba cuenta de lo que había pasado.

Y aunque las risas comenzaron, el sacerdote no se enojo, más bien se sintió apenado y nervioso, pero continuó riendo él también.

¿Sacerdote alburea en plena misa?

El video donde el sacerdote le dice a feligrés “la tengo dura mi vida”, fue compartido en TikTok allí se puede ver como el religioso tenía un momento de reflexión con una de sus fieles y al lanzar su comentario las risas no se hicieron esperar.

“Dile a la persona que está a tu lado, la tengo dura mi vida”; fueron las palabras del sacerdote.

La reacción fue inmediata y se desataron las risas, aunque él no se dio cuenta que lo dicho tenía doble sentido, una mujer dentro de los asistentes fue que le explicó qué sucedía y que esas palabras se podían ser desviadas y tomadas de otra manera.

Sacerdote y frase equivocada son virales

Adam Kotas, se ha convertido en toda una estrella en las redes sociales.

El video ya ha alcanzado más de un millón de me gusta y casi 20 mil comentarios, muchos de ellos son bromas y otros mostrando su apoyo al religioso pues entienden que desconoce los albures mexicanos.

“No hay palabra mal dicha, si no mal interpretada, pecadores”

“El padre es una fusión de Sheldon y Mr. Bean”

“Es misa o stand up?”

“Ni Chabela se atrevió a tanto doble sentido”

“El santito de atrás se puso serio…”

Además en la cuenta de TikTok donde se ve que sacerdote le dice a feligrés “la tengo dura mi vida”, hay otros videos virales y de los curiosos momentos que vive el sacerdote en sus misas.

