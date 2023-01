Sacerdote corre a creyentes por no dar su diezmo que "era obligatorio"

Un sacerdote se volvió viral en redes sociales, luego de enojarse y correr de la iglesia a los feligreses presentes en la misa, por no aportar su diezmo.

Fue un feligrese quien grabó con su celular y difundió el video en el que aparece el sacerdote diciéndole a los asistentes que ellos habían firmado una membresía en la cual decía que el pastor tenía toda la autoridad para cobrar el diezmo, queriéndolos obligar a realizar la aportación.

"Está aprobado por todas las iglesias, que el patrón tiene autoridad, número uno y se le dio a la iglesia entera y la iglesia entera le leyó y se hizo la clase 101 que todos firmaron, la clase 101 que todos ustedes firmaron, la membresía con nombre y firma dicha, ahí dice claramente que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, y yo soy el pastor”, gritaba el sacerdote mientras varias personas salían indignadas del templo.

Aquí el video que ya se ha viralizado

El enojo del pastor quedó grabado y evidenciado en Tik Tok, el video se ha vuelto muy viral y ha generado molestia e indignación en miles de personas que lo han visualizado, el cual ya cuenta con más de 1.4 millones de vistas.

Una creyente le mencionó al pastor que su exigencia no era posible ya que hay una carta que dice que no debe de ser así, cosa que hizo enojar más al sacerdote y terminó sacando de la iglesia a las demás personas que quedaban ahí.

"Nos vamos todos entonces, nos vamos todos”, dijo una feligrese molesta.

Posterior, el pastor comenzó a decir que lo estaban acusando de robó, corrió a los creyentes, quienes no se querían retirar y optó por hablarle a la policía para que los sacaran del templo.

2Tú me acusaste de robo tu me acusaste e robo, no se me acerquen, no se me acerquen, tú me acusaste de robo, tengo testigos, váyanse todos entonces, váyanse todos”.

¿Qué es el diezmo?

El diezmo es una aportación económica.

El diezmo es una aportación económica (el diez por ciento del ingreso que tiene una persona), que suelen otorgar voluntariamente los fieles creyentes a los templos parroquiales como ayuda para la manutención y mantenimiento de la parroquia.

Este apoyo no es obligatorio, las personas dan su dinero de manera independiente, sin embargo, algunos sacerdotes o iglesias presionan en alguna ocasiones a los feligreses para que aporten el diezmo.

