¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

Cuando Encarna Alés de 74 años quiere llamar a alguien, busca el número en su carpeta telefónica, pero no cualquier carpeta telefónica ya que esta tiene una peculiaridad muy adorable.

Dibujos en lugar de letras.

La agenda de teléfonos de mi abuela. Una tarea que llevo haciendo 20 años y no la puede hacer nadie más. Porque ella no sabe leer pero entiende perfectamente mis dibujos. Nos lo pasamos en grande actualizando la agenda ❤️ pic.twitter.com/yXtmaqCSc5 — Pedro J. Ortega (@Pedro_Orteg) 3 de agosto de 2018

La mayoría de nosotros encontramos un contacto por el nombre, pero Alés no sabe leer, y la solución a este problema es obra de su nieto Pedro Ortega: cada serie de nueve números lleva un dibujo que Alés identifica con la persona a la que quiere llamar, Ortega ha compartido en Twitter algunas páginas de la carpeta de su abuelita donde nos muestra lo que ha hecho durante varios años, su "tuit" ha sido retuiteado más de 15.000 veces en un día.

¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

"Me sé todos los dibujos".

Pedro tiene tan solo 31 años de edad, trabaja y vive en Sevilla. "Siempre que puedo vuelvo a Linares, donde crecí", Ahí fue donde hace 20 años dibujó la primer edición de la agenda.

¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

"Cuando yo tenía 11 años, mi padre le regaló un tarjetero para apuntar los números de teléfono. En vez de nombres, me entretuve dibujando algo que ella pudiese asociar con cada persona". La abuela no sabe leer y Pedro subió varias fotos a la red social para mostrar como es que su abuela marca.

¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

En el verano Pedro actualizo la agenda "Nunca cambia los dibujos", explicó la abuela. "Es más, hubo una vez me cambió el dibujo de la modista. Normalmente era una tijera y un metro, pero añadió una señora. Le dije: Pedro, ¿esto qué es? No me cambies las cosas. Yo así me entiendo".

¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

Ortega contó que "No sabía que otras personas hacían cosas así hasta que publiqué el tuit" En una de sus ediciones, innovó con fotografías en vez de dibujos, pero a su abuela no le gustó.

¿Y cómo saben qué dibujo asignar a cada persona?

¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

"Utilizamos cosas que ella relaciona con cada persona". Por ejemplo, mi hermano tuvo un conejo de mascota hace años. Ya no hay conejo, pero él sigue siendo un conejo en la agenda. Yo soy el que mejor notas sacaba de sus diez nietos, así que soy un libro. Una de sus hijas es una maleta porque hace muchos años trabajó vendiéndolas".

¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

"Cuando mi sobrino se casó fui a Madrid. Me llevé la agenda para poder llamar a quien quisiera. A cada persona que le enseñé la agenda se descuajaringaba de risa", cuenta Alés.

Esta agenda es muy importante en su vida ya que su esposo murió y el era el que sí sabía leer. "Lo único que sabe escribir es su nombre. Mi abuelo consiguió enseñarle para poder firmar con su nombre en la boda y no con el pulgar", comenta el nieto.

¡SORPRENDENTE! abuelita lee su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto (IMAGEN VIRAL)

La familia de Alés le ha intentado enseñar a leer desde hace años, pero no nunca lo logra. En 1952 tuvo que dejar la escuela a la edad de 8 años. "Éramos ocho hermanos y nos colocamos antes de tiempo, trabajando para que me dieran algo de comer. Empecé en una panadería y luego, a limpiar en casa de unos señores."

Tal vez te interese: ¡IMPRESIONANTE! 63,127 patos de goma en el "Chicago Ducky Derby" (VIDEO VIRAL)

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (2011), en España hay 730.000 personas analfabetas. De todas ellas, el 67%, son mujeres. En la reacciones al tuit del nieto, otras personas también utilizan fórmulas parecidas para que sus familiares que no saben leer puedan usar el teléfono.

"Mi abuela se hacía la lista de la compra con dibujos! Lo malo era cuando te mandaba a comprar y no sabías si la redonda dibujada se refería a huevos o a patatas!".

CONTENIDO VIRAL

Dale click a la estrella de Google News y síguenos