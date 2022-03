¿Rosalía predijo la guerra entre Rusia y Ucrania? Video en TikTok se hace viral

El video del tiktoker Luna Loque comienza a viralizarse por todo el Internet.

Rosalía se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que se ha viralizado un video en la plataforma de TikTok, en el cual se asegura que ‘SAOKO’, tema perteneciente a su nuevo disco titulado ‘MOTOMAMI’, predijo la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo a las declaraciones del tiktoker Luna Loque, el primer indicio de esta controversial y alocada teoría es que el video musical se grabó meses atrás en Kiev, ciudad que ha sido severamente afectada por la operación militar especial comandada por Vladimir Putin.

Otro punto que se menciona en el video original compartido en TikTok es que la cantante española usa un ushanka negro, también conocido como gorro ruso. Sin embargo, lo que llamó la atención es que el tiktoker también hace un análisis de la letra, la cual podría contar metafóricamente la situación actual que se vive entre ambos países europeos.

Aunque Rosalía no se ha pronunciado al respecto, sus fanáticos no han dudado en defenderla al asegurar que esta teoría es completamente absurda. No obstante, los más escépticos están abiertos ante la posibilidad muy lejana de que ‘SAOKO’ pudiera haber dado indicios de la guerra ruso-ucraniana y nadie se dio cuenta… hasta ahora.

MOTOMAMI, lo nuevo de Rosalía

El nuevo disco de la cantante española ha sido un rotundo éxito a nivel mundial.

Tal y como te mencionamos al principio, ‘SAOKO’ es una de las 16 canciones que forman parte de ‘MOTOMAMI’, el tercer álbum de estudio de la joven cantaora catalana, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 18 de marzo.

Como era de esperarse, esta nueva producción discográfica ha sido un éxito total y para prueba de ello tenemos el hecho de que debutó con un fabuloso récord en Spotify, además de mantener varias canciones en lo más alto de las listas de popularidad a nivel mundial.

¿Por qué Rusia invadió Ucrania?

El pueblo ruso ha sido severamente criticado y sancionado por culpa de Vladimir Putin, quien ordenó la operación militar que dirige contra Ucrania.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Rusia no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN, pues consideran que su adhesión amenaza la seguridad del país. Con el fin de evitarlo, Vladimir Putin ha ordenado una “operación militar especial”, aunque esta decisión desató una ola de sanciones comerciales, tecnológicas y económicas en su contra.

