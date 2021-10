Robot inspirado en los Rolling Stones baila como Mick Jagger y se hace viral.

Este robot se mueve como Mick Jagger. En honor al 40 aniversario del álbum "Tattoo You", del grupo de rock Rolling Stones, la compañía de robótica estadounidense Boston Dynamics decidió enseñar a cuatro de sus famosos robots de baile Spot para imitar los movimientos de la banda en el video musical de "Start Me Up".

Si bien los movimientos de baile de los robots están indudablemente en lo profundo del valle inquietante del perturbador contenido de robots generado por IA, se han vuelto virales constantemente, y por una razón inmediatamente evidente en el nuevo clip: los robots son muy buenos.

Mick Jagger Spot y sus tres compañeros de banda, Keith Richards Spot, Ronnie Wood Spot y Charlie Watts Spot, hacen una interpretación inquietantemente convincente de la coreografía de sus equivalentes humanos. Por supuesto, carecen de rostro pero aun así, hay motivos para preguntar quién giró las caderas con más delicadeza, Mick Jagger o su imitador.

Video de robot imitando a Mick Jagger se hace viral

El clip de la versión robot "Spot Me Up" que Boston Dynamics publicó en su cuenta de YouTube con 2,83 millones de suscriptores acumuló más de 235.000 visitas en las 24 horas posteriores a su publicación el viernes.

“Hace 40 años, The Rolling Stones debutaron con su icónico álbum 'Tattoo You'. Los estamos ayudando a celebrar”, se subtitula el video. El video fue realizado en colaboración con Mercury Studios, Polydor Records & The Rolling Stones, con Boston Dynamics y Monica Thomas detrás de los movimientos de baile de los robots.

¿Cuándo se fundó Boston Dynamics?

La Verdad Noticias informa que, Boston Dynamics se fundó por primera vez en 1992 como un derivado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se hizo conocido por sus robots cuadrúpedos con forma de perro.

“No queríamos que un robot bailara como un robot. Queríamos que hiciera baile humano y, ya sabes, cuando un humano baila, la música tiene un ritmo y todo su cuerpo se mueve al ritmo de ella: sus manos, su cuerpo, su cabeza”, dijo anteriormente el fundador y presidente de Boston Dynamics, Marc Raibert.

"Tratamos de involucrar y coordinar todas esas cosas para que, ya sabes, fuera... parecía que el robot se estaba divirtiendo y realmente se movía con la música. Y creo que eso tuvo mucho que ver con el resultado de la producción", dijo sobre el robot que bailó como Mick Jagger.

