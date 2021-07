Rico Ledesma, el hombre que hizo de todo para transformarse en ‘orco infernal’

¿Has soñado con convertirte en un personaje ficticio? Un hombre de origen brasileño lo logró o al menos así lo presume en sus redes sociales. Se trata de Rico Ledesma, quien ha hecho hasta lo imposible para convertirse en un “orco” en la vida real. El hombre de 42 años, quien se hace llamar “Orco Infernal” se ha convertido en todo un influencer.

Ledesma, un tatuador de origen brasileño ha transformado su rostro para convertirse en su mayor sueño: “ser un orco”. Para esto, ha pasado por un sinfín de procesos y cambios corporales extremos como el insertarse gigantes colmillos.

El hombre quien se hace llamar “Orc” relató para medios brasileños que inició su transformación a los 15 años, tras realizarse su primer tatuaje, momento en que su percepción del arte y decoraciones en el cuerpo “cambió para siempre”.

Rico se ha vuelto tan viral en redes sociales superando incluso a la mujer se tatuó de pies a cabeza, incluidos los genitales.

Transformación del “Orco Infernal”

“Orco Infernal" tiene 42 años.

A sus 42 años de edad, Rico ha pasado una serie de transformaciones en el cuerpo al grado de desfigurar su rostro. Orc gastó tan sólo en un par de colmillos grandes más de 500 dólares.

Se ha realizado 8 perforaciones por debajo de la piel, se ha hecho una bifurcación en la lengua que simula la de un reptil, cortes en las orejas y nariz para afilarlas, se ha tatuado el 80% de su cuerpo; incluyendo el rostro y ojos, se ha implantado de “un par de cuernos” y se ha hecho modificaciones “colmillos” en la mandíbula inferior.

El hombre se declaró satisfecho con su apariencia única, pero admitió que sus amigos y su familia no lo aprueban realmente. "Estoy tratando de ser yo mismo, estas son sólo mis ideas, mis inspiraciones que vienen del corazón, no me inspiro en nadie", relató en una entrevista un medio brasileño y al cual tuvo acceso La Verdad Noticias.

Instagram de Rico Ledesma

El tatuador de origen brasileño transformó su rostro

Rico quien se hace llamar @orcifernall cuenta con casi medio millón de seguidores, con quienes comparte cada una de sus transformaciones para convertirse en un 'Orco' de El señor de los anillos.

Hasta el momento, Rico Ledesma tiene tatuados ambos ojos de color negro, tiene la legua partida, varios implantes subdérmicos y orejas cortadas y hasta colmillos, pero es la boca lo que más llama la atención del “hombre orco”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!