Ricardo Salinas se sale de control en Twitter y le dice "Changoleon" a diputado

Una nueva discusión se ha creado en Twitter, entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el diputado Federal del partido del trabajo, Gerardo Fernández Noroña.

Ambos protagonizaron una divertida discusión en redes sociales luego de Salinas pliego, lanzará una dinámica a través de Twitter en la que pedía abiertamente a los usuarios que describieron con una palabra o una frase a Banco Azteca.

Aloqué Fernández noroña contestó con "agiotista" calificando a las empresas que maneja Salinas pliego de ser prestamistas y que cobran intereses abusivos a quienes les piden dinero.

¿Qué respondió Salinas pliego?

El empresario llamó "changoleon" al diputado

El dueño de Elektra y Banco Azteca, arremetió contra el diputado en un tuit en el que llamó changoleon, retomando la frase que la funcionaria Lilly Téllez, dijo para referirse a este último en días pasados.

En el Tuit de Salinas Pliego, se alcanza a leer: “válgame debo traer las manos dolorosas a comida hoy no veo otra explicación del porqué tanto perro de la calle se me acerca sin ofender a los perritos mi querido changoleon serénese y póngase a trabajar, porque luego se llevan y no se aguantan”.

Ricardo Salinas y sus controversiales respuestas

El dueño de grupo salinas ha sido tendencia en repetidas ocasiones tras respuestas cómicas en TW

En numerosas ocasiones el empresario ha causado revuelo en redes sociales, tras responder a usuarios, funcionarios, deportistas y hasta a otros empresarios, con frases o memes controversiales, que han llamado la atención de internautas, como se ha presentado en La Verdad Noticias.

En ciertas ocasiones de humor crudo ha ocasionado insultos y hasta reclamos, como cuando le contestó a un usuario de Azteca Siete, que criticó que durante la entrevista del Canelo Alvarez el audio no sirvió, a lo que el magnate contestó: “Este es de los típicos pendejos a los que les ofrezco gratis una pelea que costaba 80 usd en PPV, todo nos sale perfecto, ah pero hubo un detalle con un micrófono y eso es lo que critica… Si no le gusta y le parece fatal nuestro error, pague sus 80 usd o cállese y agradezca!!!”

En ocasiones, usuarios se han preguntado, si realmente el empresario maneja sus cuentas, dadas las respuestas que suele hacer, a lo que con mucho humor ha contestado: “La verdad… es un ejército de changos comandado por uno, alterado genéticamente para pendejear a los que se pongan groseros!”

