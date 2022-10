Reviven tuit de AMLO por la Salud de Peña Nieto, dicen que es karma

Dicen que el Karma llega justo en el peor momento, y esto fue lo que le sucedió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 05 de julio del 2014, utilizó sus redes sociales para señalar que el entonces mandatario Enrique Peña Nieto, debía retirarse tras padecer algunas enfermedades.

“Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”, escribió López Obrador a través de Twitter.

Y es que todo esto se volvió viral, luego de que la noche de este jueves se diera a conocer que un grupo de hacktivistas logró burlar el sistema cibernético de la SEDENA y por ende se hicieron públicos múltiples documentos en los que se demuestra que el estado de salud del mandatario de extracto morenista, no se encuentra en buenas condiciones.

El grupo cibernético internacional “Guacamaya”, reveló que AMLO ha sido enviado de urgencia en varias ocasiones al Hospital Central Militar, asimismo le fue diagnosticado gota, hipertensión, tiroides, varios infartos al miocardio.

Situación que internautas utilizaron, para revivir el famoso tuit y como era de esperarse dejar comentarios en forma de burla y señalamientos, para referir que el mandatario debería considerar su retiro, puesto que su salud está en riesgo.

“Spoiler: En “el hackeo más grande de la historia” no salió nada de ningún opositor”; “¿O sea que a pesar de tener gota, hipertensión, tiroides, varios infartos al miocardio y un catéter conectado al corazón, el viejo se levanta todos los días, de lunes a domingo, a las 4 am a seguir trabajando por México?”. Fueron algunos de los comentarios en la red social.

Confirman padecimientos

En redes sociales se ha confirmado sus padecimientos

Tras la información que se ha difundido en redes sociales y medios de comunicación, el presidente abordó el tema de su salud, en la conferencia de prensa matutina, en donde aprovechó para confirmar sus padecimientos.

“Pastillas para tiroides, la hipertensión. (Para la gota) Me vencieron ahí los médicos, no crean, presionan, pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermedades. ¡Estoy muy bien! Me reviso cada 3 y 4 meses”, contestó.

