Reto viral: ¿Puedes encontrar las palmeras que son diferentes a las demás?

Los desafíos virales son cada vez más famosos en redes sociales, debido al nivel de concentración que se requiere para resolverlos, en muchas ocasiones los usuarios terminan rindiéndose al no encontrar las respuestas. ¿Podrás con este reto viral?

En esta ocasión en La Verdad Noticias te traemos un reto que se ha destacado por su nivel de dificultad. ya que consiste encontrar tres palmeras distintas en una imagen, pero espera ¡debes hacerlo en segundo!. ¿Podrás?

A simple vista da la impresión que todas las palmeras presentes en la imagen son exactamente iguales, pero si prestas atención a los detalles descubrirás que no es así. ¡Pon a prueba tu capacidad visual con este reto!

Encuentra las palmeras diferentes

El reto está rompiendo en redes.

Para este ejercicio deberás localizar dos palmeras sin cocos y una palmera sin tronco. Pero ojo, la vista puede ser engañosa así que presta total atención a la imagen de arriba.

Tienes segundos para resolver el misterio, pero si hasta el momento no has logrado ubicar a las ilustraciones diferentes no te preocupes que más adelante te daremos las respuestas.

Estos retos se han puesto de moda en el último año en redes sociales, ya que este tipo de ejercicios mentales favorece que el cerebro se mantenga activo. ¿Quieres intentar de nuevo? Es tu última oportunidad, ¡vamos tú puedes!

Respuesta del reto viral

Respuesta del reto. Foto: Noticieros Televisa.

Como te mencionamos anteriormente, dos palmeras no tienen coco y una no tiene tronco, por lo que esto las hace diferente a las demás. ¿Lograste encontrarlas? Si es así es que tiene una gran capacidad visual.

Este reto viral fue creado por Noticieros Televisa, pero fue tanto el furor que en cuestión de minutos., se convirtió en uno de los desafíos más populares de Facebook y Twitter. ¿Qué te pareció este reto? Déjanos tus comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.