Reto viral: ¿Cuál de ellos es zurdo?

¿Cuál de ellos es zurdo? Acertijo visual que ha causado furor en redes sociales

A través de las redes sociales han compartido un reto viral que ha llamado la atención de los usuarios, y en La Verdad Noticias te compartimos la imagen en la que deberás descubrir cuál de ellos es zurdo, pues es un acertijo visual que solo el 2% ha podido resolver. ¿Estás listo?.

En este reto, deberás utilizar tus habilidades visuales y de intuición para poder descifrar quién es la persona que es zurda. Y es que, este acertijo fue compartido en Facebook y en otras redes sociales, pero ahora tendrás que encontrar la respuesta correcta.

Anteriormente te hemos compartido varios acertijos visuales como en una imagen donde el usuario tiene que encontrar el anillo perdido, pero en esta ocasión tendrás que detectar quién es zurdo, ya que son cinco personas que aparecen en la imagen.

Reto viral para encontrar cuál es la persona zurda

Acertijo visual

En la imagen se puede apreciar a cinco personas que están realizando diferentes labores, como un mesero, un fotógrafo, así como un maestro, carpintero y una persona que trabaja en la construcción, aunque todos se muestran usando la mano derecha, ¿Lograste descifrar quién es el zurdo?.

Si no lograste adivinar cuál de ellos es zurdo, aquí te compartimos la respuesta, pues algo que no se percataron los usuarios que decidieron realizar el reto y no lograron descubrir la respuesta, es que el mesero retiró la bebida y botella con su mano hábil.

El mesero es la respuesta al acertijo visual

¿Qué es un acertijo visual?

Los acertijos virales han sido compartido en Facebook y otras redes sociales

Los acertijos se han vuelto más virales en redes sociales, ya que ponen a prueba la habilidad de cada persona, consiste en observar detenidamente la imagen, pero la persona deberá concentrarse para encontrar la respuesta ya sea un objeto, persona, animal o número en la ilustración.

Por otro lado, fueron creados para entretener a los usuarios, es una alternativa de entretenimiento y lo único que se debe hacer para resolver un reto viral es que la persona debe usar la imaginación, pero tendrá solo pocos segundos para poner a prueba su habilidad.

