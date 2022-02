Responden mal cuestionario de cultura general y se hace viral en TikTok

Los retos en TikTok son cada vez son más entretenidos en esta ocasión un par de jóvenes se han hecho virales porque responden mal cuestionario de cultura general.

Son Paula y Natalia que se han hecho virales por fallar a la hora de responder una serie de preguntas como cuando se le pregunta "¿Quién es el autor del Quijote?", la respuesta provocó risas de sorpresa e ignorancia entre las jóvenes.

"No he dicho Sancho Panza... porque Dios no ha querido", contesta entre carcajadas Natalia, en el video que se ha viralizado en la plataforma de TikTok.

Responden mal cuestionario de cultura general

Una tras otras las jóvenes comienzan a reírse por no saber acertar en las preguntas.

Durante el cuestionario se le pregunta "¿quien pintó el cuadro 'La última cena'?", a la que sugirieron "Miguel Ángel", "Silvestre", "Picasso", "Dalí" e incluso "Jesús".

Y es que como se les veía que no tenían idea, la mujer que hace las preguntas les da una pista: "Leonardo…". Sin embargo, Natalia responde: "DiCaprio", mientras Paula acierta: "Da Vinci".

Y es que la situación era tan divertida como vergonzosa que Natalia dice "Me van a quitar el bachillerato" y pide que no se publique el video. Mientras tanto Paula acertó más preguntas, según ella, pero dijo que la Segunda Guerra Mundial empezó en 1234, momento en que se vuelven a desatar las carcajadas.

Video de cuestionario en TikTok

Natalia y Paula.

El video que se ha viralizado donde las chicas responden mal cuestionario de cultura general señala que era la segunda parte de una serie, donde aclara “La cosa va a peor”, pero han alcanzado hasta el momento 216.3K de me gustas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!