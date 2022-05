Repartidor de Rappi pide ayuda en TikTok, le piden llevar 4 garrafones

Las aplicaciones de delivery como Rappi, Uber Eats, DiDi Food se volvieron tendencia cuando salir a la calle era peligroso para la salud, es así que un joven comenzó a contar sus experiencias pero en esta ocasión el repartidor de Rappi pide ayuda en TikTok, ¿por qué?

Al igual que las apps de delivery, la red social de TikTok, también cobró una gran relevancia en el periodo de confinamiento y fue cómo se convirtió en espacio donde un repartidor de Rappi cuenta algunas de las anécdotas que ha vivido realizando dicha labor.

Hace menos de 24 horas, el repartidor de Rappi pide ayuda en TikTok e hizo un llamado a los usuarios de la app, Resulta que un cliente hizo un pedido de cuatro garrafones de agua de la marca Epura; sin embargo, en su clip pide ayuda debido a que es prácticamente imposible guardar esos cuatro garrafones en su mochila.

Repartidor de Rappi pide ayuda en TikTok

Cliente pide 4 garrafones de agua a repartidor de Rappi.

“Yo sé que es mi trabajo y mi obligación como repartidor llevar todos los productos que me pide el cliente”, inició el usuario de TikTok, Barry Barroso, para continuar diciendo: “Soy muy consciente de eso y nunca he puesto ‘peros’, pero también ustedes, clientes, ayúdenme un poquito; ¿cómo me voy a llevar cuatro garrafones en la mochila”.

Barry Barroso es conocido en TikTok por hacer este tipo de contenidos, en los que relata algunas vivencias que le han sucedido como repartidor de delivery.

Usuarios reaccione a la pesada compra

Repartidor de Rappi pide ayuda en TikTok y los comentarios son los siguientes.

Algunos comentarios que se dieron en TikTok luego que el repartidor de Rappi explicara su situación fueron:

“Pide ayuda en la aplicación para que te manden otro repartidor. Yo he ayudado a otros repartidores y nos pagan a los dos”

“A mí, una vez me pidieron seis botellas de suavizante de cinco litros y, aparte, un buen de mandado y pan Bimbo”

“Es que Rappi tiene la culpa porque ahí debería asignar un vehículo”

El video donde el repartidor de Rappi pide ayuda en TikTok por un pedido de garrafones de agua ya tiene 161 mil reproducciones y un acumulado de 16 mil likes, dejando en claro que la labor de los repartidores de delivery tiene diversas complejidades, mismas que son compartidas por otros usuarios que aseguran tener el mismo trabajo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!