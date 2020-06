Repartidor de Amazon sigue "instrucciones adicionales" extrañas en el paquete

Un repartidor de Amazon fue felicitado por ofrecer un poco de diversión, y atención al detalle, con sus paquetes. La semana pasada, Lynn Staffieri ordenó algo fuera de Amazon. Si bien la madre de Magnolia, Delaware, probablemente no pensó mucho en el pedido, la entrega definitivamente dejó una impresión.

Repartidor de amazon entregando extraño paquete

Repartidor de Amazon sigue "instrucciones adicionales" extrañas en el paquete

Cuando la mujer quien era la encargada de entregar el paquete de Amazon dejó el paquete en la puerta, llamó tres veces y luego salió corriendo gritando "¡Abracadabra!". Las imagenes que se compartieron en la red social de Facebook se hicieron viral.

Las imágenes del intercambio, que fueron capturadas por la cámara Nest, se publicaron en la página de Staffieri el lunes pasado, donde Staffieri explicó que "aparentemente, mi hijo menor, había puesto algunas 'instrucciones adicionales' para la entrega", y la repartidora de Amazon las siguió. perfectamente.

En una imagen de las "instrucciones adicionales" en la aplicación de Amazon, Staffieri muestra que su hijo adolescente había escrito que el conductor de reparto debería "tocar la puerta 3 veces y gritar abra cadabra lo más fuerte que pueda y salir corriendo muy rápido".

Staffieri no lo sabía en ese momento, pero una vez que se entregó el paquete, su hijo supuestamente explicó lo que había sucedido. "¡Gracias a esta gran mujer de entrega de Amazon!" Staffieri escribió en la publicación, aunque se disculpó por cualquier inconveniente que pueda haber causado al trabajador esencial.

“Nos hizo sonreír a pesar de que mi hijo no debería haber hecho eso, así que me disculpo por eso", dijo la madre del menor. Sin embargo, aprecia que que la repartidora haya seguido las instrucciones al pie de la letra porque igual mucha gente no lo hubiera hecho.

La madre terminó su nota con hashtags agradeciendo a los trabajadores esenciales y diciendo que necesitaba "algo de risa". El divertido y dulce video viral, a obteniendo más de 1.7 millones de visitas en Facebook y más de 1,000 reacciones.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Repartidor realiza parkour con pesada mochila en Tik Tok

Los que comentaron en la publicación también felicitaron al conductor de la entrega. "Esa mujer merece un aumento", decía parte de un comentario. "Esto es genial", escribió otro. "Ella definitivamente es genial !!!" alguien más exclamó. "¡¡¡Ella es muy adorable!!!" uno escribió. Aunque la trabajadora de Amazon no ha sido identificada hasta el lunes por la mañana, aquellos en Facebook le han agradecido por sus acciones.