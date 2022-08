Renuncia silenciosa del trabajo: ¿Qué es y por qué se ha viralizado?

A través de diferentes plataformas de redes sociales se ha viralizado, un nuevo fenómeno que se ha detectado en la fuerza laboral mundial conocido como “renuncia silenciosa", este nuevo término significa que el empleado decide conscientemente hacer un esfuerzo mínimo en su trabajo.

El TikToker @zkchillin explica “dejar de fumar en silencio” en su video viral que tiene más de 3 millones de visitas y casi 500,000 me gusta. “No estás renunciando directamente a tu trabajo, pero estás renunciando a la idea de ir más allá”, señala.

Añade, que “Todavía estás cumpliendo con tus deberes, pero ya no te suscribes a la mentalidad de la cultura del ajetreo de que el trabajo tiene que ser tu vida. La realidad es que no lo es y tu valor como persona no está definido por tu trabajo”.

Fue a mediante el #QuietQuitting (dejar de fumar tranquilo) que se empezó a popularizar, habiendo opiniones encontradas en donde muchos usuarios cuestionaban si se le podría llamar "renuncia" o establecer límites.

Pero ¿Qué significa es dejar de fumar tranquilo? Hace referencia al término de renuncia silenciosa, quiere decir que se abandona el trabajo, la idea es que los empleados limiten su carga de trabajo y no dejar que su trabajo irrumpa sus vidas fueras del trabajo, según la información publicada en jpost-com.

La renuncia silenciosa llegó a través de TikTok

Si no estás feliz con tu trabajo, pero dejarlo no es una opción o no cuentas con alternativas atractivas, puedes intentar "renunciar silenciosamente". Esta tendencia de simplemente hacer lo mínimo que se espera de uno en su trabajo ha despegado en TikTok y claramente ha causado ruido entre los jóvenes.

También ha frustrado a gerentes, y algunos parecen estar preocupados por la holgazanería de sus empleados. Pero renunciar tranquilamente no se trata de evitar hacer tu trabajo, se trata de tener una vida significativa fuera de tu trabajo.

En los últimos 20 años, muchas personas se han sumado a una cultura de exceso de trabajo en todo el mundo, en la que el trabajo no remunerado se ha convertido en una parte que se espera que muchos trabajadores lleven a cabo.

Generación Z en el mundo laboral

Muchos millenials y jóvenes de la generación Z rechazan el estilo de vida de vivir para trabajar.

Después de múltiples recesiones y una pandemia global, los millennials y la generación Z en particular suelen no tener las mismas oportunidades laborales y de seguridad financiera que tuvieron sus padres.

Muchos jóvenes en trabajos profesionales que esperaban una progresión relativamente sencilla en la vida se han enfrentado a contratos precarios, incertidumbre laboral e intentos fracasados de comprar una vivienda.

Hay quienes constantemente dedican horas extra y van más allá en el trabajo para tratar de asegurar promociones y bonificaciones, pero aún así encuentran complicaciones.

