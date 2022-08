Renuncia masiva en popular zapatería se vuelve viral en TikTok.

Un video de TikTok de todo un equipo de empleados renunciando simultáneamente a sus trabajos en una tienda departamental de calzado en un centro comercial se volvió viral esta semana.

La usuaria @garwood8812 filma la escena en tiempo real, enfocándose en los compañeros de trabajo y preguntándoles cómo se sienten acerca de renunciar a Shoe Dept.

“Está bien, entonces todo el equipo de Shoe Dept se va. ¿Cómo te sientes?" le pregunta a uno de sus compañeros de trabajo. Uno de ellos revela una bolsa de ropa de su casillero y dice que se siente muy bien.

Todos los empleados del Shoe Dept renunciaron por maltratos de sus superiores.

La cámara cambia a cada compañero de trabajo cuando la tiktoker les hace la misma pregunta. Otros dos compañeros de trabajo dicen que sienten lo mismo, uno apagó la cámara, otro indiferente y uno se sintió inseguro.

“A nuestro (gerente directo), todos lo odiábamos y ojalá no se olvide de arreglar esos escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido”, agregó el usuario en el pie de foto.

Según uno de los comentarios publicados por @garwood8812, afirmó que el incidente ocurrió en un Shoe Dept de Lynchburg, Virginia.

El video recibió más de 364,000 visitas hasta el jueves. Algunos espectadores estaban felices de que el personal renunciara.

“Bien por todos, no es fácil, pero un cambio real requiere algo tan drástico como esto”, dijo uno.

"Dios mío ! ¡Vivo en Lynchburg! ¡Estoy tan orgullosa de todos ustedes!” comentó un segundo.

“¡¡Esta generación no es para jugar!! ¡Esamos con ustedes!” dijo otro.

La renuncia masiva se volvió viral en TikTok

Otros usuarios empatizaron con el equipo y compartieron sus historias sobre el trabajo en el departamento de calzado.

“Trabajo para el departamento de calzado en mi ciudad, me robaron dinero y me prometieron que la comisión nunca lo vio”, compartió una persona.

“Trabajé con Shoe Show durante dos años (su compañía hermana) y puedo decir que no se necesita contexto. Toda esa corporación es malvada (incluidos los gerentes directos) y los superiores”, afirmó un segundo.

"Trabajé en un dormitorio del departamento de calzado durante 2 semanas... el peor trabajo para mí", coincidió un tercero.

Si bien la tiktoker no ha especificado el motivo por el cual todos renunciaron, aseguró en un comentario que no fue por el sueldo. En otro comentario, escribió que se trataba de “hacer una declaración”.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la tendencia de los trabajadores a renunciar no es algo nuevo, especialmente porque estamos en la era llamada "La Gran Renuncia", donde los empleados están renunciando en masa.

Recientemente, ha habido trabajadores de Amazon y Starbucks que están protestando por sus trabajos para un mejor trato.

Pew Research encontró que el 63 por ciento de las personas se van debido a la mala paga o la falta de crecimiento profesional. Además, el 57 por ciento afirmó que se sentían irrespetados en el lugar de trabajo.

