¡Regalando abrazos de AMOR! niño conmueve en hospital (VIDEO VIRAL)

Un niño de tres años de edad conmovió las redes sociales con su tierno gesto en un hospital, ya que pasó repartiendo abrazos a todas las personas que esperaban noticias de sus familiares enfermos.

El acto robó sonrisas de las personas que estaban en la sala de espera, ya que evidentemente estar en un nosocomio no es la mejor experiencia y un pequeño momento como este, puede cambiar la perspectiva de cualquiera.

En el video que dura 21 segundos se puede observar como un bebé vestido con botas, jeans y camisa a cuadros, que pasa abrazando a más de seis personas que están en una sala de espera.

La grabación fue compartida por un usuario de nombre Dinorah Soqui y se compartió más de 106 mil veces, además que tuvo más de 2,700 comentarios y 27 mil reacciones de los internautas.

Muchas personas aplaudieron a los padres del menor de edad afirmando que le están inculcando a dar amor además que le están dando una excelente educación de valores.

Los comentarios no se hicieron esperar, esto fue lo que dijeron:

"Hermoso, Dios te siga llenando de amor", "Que hermoso es enseñar a dar amor en la vida", "la mejor medicina", "Lo mas bello que he visto", "no hay cosa mas linda que recibir un abrazo de un niño", "educación y ejemplar de unos buenos padres, que le inculcan valores, esperemos que de grandes no cambien".

