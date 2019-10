Redes sociales: Buscan hogar para perrita adulta en Cuernavaca, Morelos

No todos los perros tienen la misma suerte, algunos se ven obligados a vivir en las calles por azares del destino, viendo como otros perritos viven cómodamente dentro de casas con amos que los quieren, consienten y alimentan, mientras que los callejeritos deben vagar por la ciudad para encontrar un techo y cubrirse de la lluvia.

Denuncia en redes sociales

Afortunadamente hay personas de buen corazón que cada que ven a un perrito de la calle le dan asilo en sus casas hasta encontrar a alguien que les de un techo, amor y comida.

Tal es el caso de una mujer llamada Stephanie Gutierrez quien en redes sociales publicó que una perrita adulta llegó a su casa en medio de la lluvia y decidió que se podía quedar en su casa pero ahora se encuentra en busca de alguien que quiera adoptarla.

Esto fue lo que escribió en varios grupos de Facebook:

“Ninel anoche me siguió hasta el departamento y se soltó un aguacero se metió hasta el departamento, ya no tuve corazón para sacarla, kelly y beba le prestaron si camita, haber si no me corren del depto ja ja ja por una noche no creo, mejor la voy a dejar en el negocio que duerma ahí si alguien quiere adoptarla ya es una perra adulta mas de compañía que tenga un hogar lo que le resta de vida porfa gracias” (SIC)

La mujer es conocida en la ciudad de Cuernavaca, Morelos por ayudar a los perritos callejeros ya que en su negocio de papelería en la colonia 3 de mayo suele colocar agua y croquetas para que los perritos sin hogar lleguen a alimentarse.

Ella vive en un departamento por lo que le es imposible tener a todos los perros en su hogar pero colabora con granitos de arena para que callejeritos tengan comida y en ocasiones ayuda a encontrar hogar a algunos desamparados.

Si estás en busca de una mascota considera la adopción, estamos seguros que no te arrepentirás de esa desicion ya que los perritos son muy agradecidos y siempre te pagarán con amor todo lo qué haces por ellos.

