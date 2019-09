¿Recuerdas el "Controlla Challenge"? aquí te dejamos los mejores (VIDEO VIRAL)

VIDEO VIRAL: En la era del internet hemos visto pasar por la web muchos "Challenge" (retos) pero uno de los favoritos por los internautas sin duda alguna fue el de la canción "Controlla" del cantante de hip hop, Drake.

En el Challenge, cientos de mujeres hermosas amantes del baile se graban mientras que corren los primeros segundos del remix de la canción Controlla.

¿Recuerdas el "Controlla Challenge"?

Mientras la canción suena, las mujeres deben hacer sus mejores pasos al ritmo de esta que va primero lentamente y posterior sube la velocidad.

Los hombres fueron los que más se sintieron entusiasmados con el Challenge pues las jóvenes que realizan el reto en su mayoría son de 18 a los 25 años de edad.

Además una constante en la compilación de videos es que casí todas las chicas muestran su abdomen para que se pueda observar a detalle los movimientos al hacer el "Controlla Challenge".

Este reto nació en el año 2016 y fue la sensación de la época.

Las mujeres mostraron sus mejores pasos de baile y movieron sus caderas de manera provocativa al ritmo de este éxito.

Cabe mencionar que "Controlla" no es el único éxito que ha tenido su propio Challenge, también no podemos olvidar cuando la sensación fue bailar "In My Feelings" mientras la gente caminaba con la puerta abierta de sus vehículos, ¿lo recuerdas?

En el video que observaras a continuacion podrás observar a más de diez chicas meneando sus caderas al ritmo de controlla. El reto nació en la aplicación para celular Musically.

¿Ya lo recordaste?

Aquí te dejamos un par de videos para recordar el reto que paralizó las redes sociales y que hizo famosa la canción de Controlla de Drake:

Este video es propiedad del usuario: Marce Dance/Youtube

