Recoge su red del lago y se topa con aterradora criatura

Mientras un hombre estaba pescando en una localidad de Tailandia recogió su red y se topó cara a cara con un aterrador animal que nunca se hubiera imaginado, el hombre se sorprendió al ver lo que había dentro de su red.

El protagonista del video es Chalerm Nookaew, un hombre de 34 años de edad que se estaba pescando en un estanque ubicado en la provincia de Chachoengsao, en la zona sur del país asiático

Cuando el hombre tenía la red dentro del agua, notó que en ella había un extraño animal, por lo que se acercó y creyó que se trataba de un pez enorme, sin embargo cuando sacó la red se llevó una aterradora sorpresa, dentro de la red había una enorme pitón de cuatro metros de largo.

Como era de esperarse el hombre se asustó y de inmediato solicitó la ayuda de los servicios de emergencia, por lo que un equipo de rescate llegó a auxiliarlo.

En el video se puede observar como el animal es capturado y metido dentro de un costal, donde según se informó fue trasladado a un lugar lejano para su liberación.

Según comentó el pescador esa era la primera vez que se topaba con una animal de este tipo.

"Llevo mucho tiempo pescando aquí y nunca antes había atrapado una serpiente. Me sorprendió, pero me alegro de que no me mordiera''