Reaparece la joven que quiere ir al tianguis “a pensar cosas”: así luce siete años después

Esta joven reapareció a través de la cuenta en TikTok de @yosoyelpioki, donde se aprecia a la joven siete años después de su video viral, en el cual estaba llorando porque no la dejaban ir al tianguis “a pensar cosas”.

En el video publicado a través de Tik Tok, tratan de revivir el momento que si hizo viral en su primer video, se puede ver a la joven ya más adulta. En el video se aprecia a la joven acompañada de dos hombres recordando la frase “Quiero ir al tianguis a pensar cosas”, aquí te dejamos el video:

Otros videos virales

