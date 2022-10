Reaparece “don Fua” después de 11 años, pensaban que había muerto

¿Recuerdas a “don Fua” el hombre que hizo viral en 2011 por dar un grito peculiar? Se trata de Julio César. Pero desde hace varios años no se sabía nada de él hasta que el youtuber Yulay se dio a la tarea de buscarlo... y lo encontró.

“Muchos pensaban que estaba muerto, incluso pensaban que se encontraba en el cuarto o quinto paso, pero nada de eso. Por fin tenemos la gran oportunidad de estar con un gran ícono de internet, que además de ser mi tocayo es una increíble persona: don Julio César, El Fua”, dijo Yulay.

Este hombre, después de 11 años de aquel fenómeno, le dijo a Yuyal que siempre hay cosas buenas y malas en la vida, pero se debe aprender de ellas.

“Don Fua” reaparece y da entrevista

¿Cómo se volvió viral “don Fua”?

Julio César le contó a Yulay: “Yo iba caminando por las calles de Nayarit y la verdad me acababa de tomar unas chelas, iba medio tomado, y pasando por donde estaban los rescatistas dije: ‘Les voy a pedir un cigarro’".

"Eran como las 10 u 11 de la noche. Ya platicando con los rescatistas empezamos a hablar del FUA, entonces uno de los rescatistas dijo ‘graba a este viejito’, y yo le dije ‘no me grabes, qué necesidad’. De repente me hice para atrás, se me acabó el piso y me fui”.

“En ese momento, cuando lo estaba diciendo, sí lo sentí, pero porque lo estaba viviendo. En ese momento cuando dices ‘ya no puedo’, fue porque sentí que ya no podía, fue un sentimiento auténtico, a mí mismo me lo estaba diciendo: ‘saca el carácter’, porque estaba en medio de la calle, sin trabajo, sin conocer a nadie, divagando”, agregó.

En ese momento aprovechó la fama para participar en eventos en donde dijo que a Tower Pizza le cobró 50 mil pesos. En la Expo Guadalajara igual, 50. Era el estándar”.

Al finalizar la entrevista, Julio César alías “don Fua” compartió que actualmente está libre de adicciones y dijo: “Yo motivo a los muchachos a que se eviten mucho sufrimiento, muchos conflictos, porque no hay nada como tener una vida sana y saludable. ¡Eso es lo mejor del mundo! ¿Para qué complicarse?”

¿Qué significa el FUA?

Este hombre antes del video viral, ya daba conferencias en ese tiempo y tenía su palabra, FUA, que significa Fuerza Universal Aplicada”.

“La finalidad del FUA es motivar a todas las personas a sacar el extra, a sacar esa fuerza interior que no nos permite vencernos ante las vicisitudes, ante la adversidad. ¡Sacar el extra, el carácter, la fuerza, el poder!”, explicó Julio César, “don Fua”.

