Reaparece Mazapán el perro estrella de la Guelaguetza

Internautas enloquecieron con la reaparición de Mazapán en un video de Tiktok, un pequeño amigo de cuatro patas, que es ubicado por oaxaqueños como el perro icono de las fiestas tradicionales de la entidad, desde su aparición en 2019, se convirtió en toda una estrella de la Guelaguetza y regresó en la edición 2022 para seguir alegrando a miles de visitantes.

El Mazapán se convirtió en viral, luego de que la página de Facebook llamada “Cosas de oaxaqueños”, mostró un video en el que se aprecia al can bailando y siendo feliz al acompañar a las chinas oaxaqueñas que bailan durante el desfile de Calenda, en Oaxaca, pues al ritmo de la música el suave amigo da vueltas y saca sus mejores pasos.

El perrito de color negor y café, alegró muchos corazónes desde antes del 2019, pues usuarios de las redes aseguraron identificarlo desde hace muchas festividades, y que siempre llega desde lejos y acompaña a las bailarinas en todos los recorridos que hacen, sin importarle los fuegos articifiales.

Reaparición del Mazapán

Tras dos años de no celebrar ninguna fiesta tradicional en la entidad por la pandemia por COVID-19, recientemente salieron a las calles danzantes con trajes típicos y celebrando la guelaguetza y como es bien sabido, el Mazapán no pudo faltar en esta ocasión se le vió por tanto listones en todo su peludo cuerpo y bailando alrededor de los fuegos artificiales, creando un sin fin de comentarios, en los que se le expresa mucho cariño y felicidad tras su reaparición, como otras historias presentadas por La Verdad Noticias.

Pidieron un amparo para Mazapán

Meses atrás el perro más famoso de Oaxaca, fue adoptado por la fundación "Garras y patas Conectando Amor A.C", motivo por el cuál ya no se le veía en las calles y situación que puso en peligro su asistencia a la magna celebración de este 2022, pues se pidió no dejarlo acudir puesto que no sea expuesto a un accidente, en ese sentido Rufino Guillermo Méndez, quien solicitó un amparo para que Mazapán participe en la Guelaguetza, pese a las negativas, este año el canino sí pudo disfrutar de las fiestas tradicionales.