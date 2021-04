Realidad del viral video de la “Serenata infiel”, esto es lo que pasó

En los últimos días se ha viralizado a gran escala el famoso video de la “Serenata infiel”, si no lo has visto aún más adelante te dejamos el video, pero no sin antes darte el contexto de lo que se suponía ocurrió.

El video muestra a un joven llevando serenata a su chica, sin embargo esta se encontraba realizando otra actividad donde incluso sorprendió a las personas por su increíble habilidad con la boca.

Y es que el chico descubrió que su novia sostenía apasionadas relaciones sexuales con otro hombre, en el momento justo que él le llevó serenata, por lo que los músicos comenzaron a ver las sombras de toda la acción.

Al final del video se puede ver cómo el joven quedó totalmente destruido mientras arroja al suelo los regalos que le había llevado a la chica.

Memes sobre el “Soldado caído” una tendencia

Inmediatamente después que el video fuera publicado, no solo los colombianos, lugar de origen de la traición, sino todo el mundo comenzaron a replicar el video y crear memes y llamando al joven “soldado caído”.

Pero algunos escépticos comenzaron a dudar sobre la autenticidad del video, por lo que llegaron a una conclusión.

¿Es un engaño la Serena infiel?

Ante esta situación La Verdad Noticias comenzó su propio análisis y descubrió que la vecina que se ve en el video es nada menos que una famosa influencer del municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas,Colombia, la cual se llama Aleyda Gaviria Echeverry, quien tiene un canal de YouTube con videos similares de parodias y bromas.

La mujer, tiene 56 años y es reconocida como ‘La Abuela’, su canal tiene más de 700 mil seguidores y hasta un perfil en OnlyFans. De hecho hay un segundo vídeo de más de dos minutos que muestra el “detrás de cámaras”.

La Abuela”, reconoce que gran parte de su éxito es gracias a su hijo, quien, además, ahora es su manager. a quien se le ocurren los contenidos, pero es el carisma de la mujer el que conquista las redes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.