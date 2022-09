Reacción de una ucraniana al probar las salsas mexicanas se hace viral

La reacción de una ucraniana al probar las salsas es viral y es que cuando se visita México por extranjeros lo primero que quieren conocer es la tan popular gastronomía, fue así que una chica proveniente de Ucrania ahora es tendencia en redes sociales.

Sin duda alguna, la comida mexicana es uno de los intereses más conocidos de los extranjeros que visitan México.

Por ejemplo de esta chica que llegó de Ucrania, la cual pudo probar una de las salsas mexicanas más famosas.

La gastronomía mexicana es mundialmente conocida, por ejemplo La Verdad Noticias ha mencionado esto cuando un español probó por primera vez el pozole.

Por ejemplo, la joven ucraniana decidió aventurarse en la gastronomía mexicana, principalmente con las salsas, pero su reacción no fue la que todos esperaban.

Resulta que la tiktoker Rina Stadnyk (@rina_stadnyk) acudió a un local de comida en México y pidió unos tacos dorados, a los que primero ‘bañó’ en salsa roja, pero mientras todos esperaban que se picara la ucraniana dijo: “Usted me dijo que picaba y no me picó nada”.

“¿Quiere que le traiga otra?”, le preguntó el trabajador del negocio, a lo que ella le dijo: “¿Tiene una más picosa?”.

Aunque al final sí se llevó una salsa de habanero embotellada, por la cual dijo: “Esa sí me da miedo” luego de servir varias gotas de este aderezo en uno de sus tacos.

Ucraniana comiendo salsas mexicanas

¿Por qué su reacción es viral?

La ucraniana procedió a comer pero sorprendentemente no hizo alguna mueca que indicara malestar con la gastronomia mexicana.

“Es que no pica, está rica pero no pica”, dijo para sorpresa de los comensales.

El mesero volvió a la mesa y Rina le dijo: “¿Qué cree? Tampoco me picó, pero está buena, está muy rica”.

“Nació para ser mexicana”

“Es la indicada”

“Es molesto cuando no pican, hasta dan ganas de no volver jamás”

“Las salsas embotelladas normalmente no pican”

“Yo estuviera con el enchilado hasta las orejas”

“Ya tenemos una mexicana más”

“Amigos, si no le picó, ni modo: un digno oponente para las salsas mexicanas”

Estos fueron algunos de los comentarios que se dieron en TikTok tras ver la reacción de una ucraniana al probar las salsas.

