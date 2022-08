Reacción de una madre al ver que su hijo se tatuó, sacó el cinturón

Como es de costumbre en La Verdad Noticias te traemos los mejores momentos captados en TikTok, en esta ocasión es la reacción de una madre al ver que su hijo se tatuó.

El usuario, de la famosa plataforma, @_alexander_mg subió el momento en que su mamá reaccionó al ver su tatuaje.

Y es que la manera en que actuó la mujer dejó sorprendido a los que estaban presentes, pero al mismo tiempo causó bastante gracia por el hecho de saber que el joven ya era un adulto.

La forma en que esta mujer tomó el hecho que su hijo se había puesto un tatuaje se hizo viral, además de mostrar que para algunos padres de familia no es fácil aceptar cuando alguno de sus hijos se tatúa.

Por ejemplo esta mujer no reaccionó de la mejor manera cuando uno de sus hijos le mostró el tatuaje que se hizo en un brazo.

De hecho, la mujer comenzó a lanzarle manotazos a su hijo, no conforme con eso se retiró para luego volver pero con un cinturón con el que amenzaba con pegarle.

“Roberto ven para acá. Me va a dar un infarto si no me haces caso”.