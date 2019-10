Ratas GENIO imitan serpiente para evitar a sus depredadores (VIDEO VIRAL)

Si has visto la película “Ratatouille” (si no la has visto, ¡vela ya!) en la que un ratoncito se convierte en un verdadero genio culinario, sabrás que estos animalitos son capaces de grandes proezas.

El caso que hoy nos interesa tiene que ver con un grupo de ratas callejeras que fueron filmadas mientras roían en grupo por lo que parece ser una especie de espacio subterráneo.

La extraña formación "serpiente" de las ratas

En el video puede verse cómo el grupo de cerca de 10 ratas se mueve a la par y perfectamente coordinado sobre el suelo, formando una “fila india” que, además de extraña, resultó graciosa y muy llamativa para los usuarios de Facebook, quienes empezaron a inventar teorías sobre el comportamiento e inteligencia de las ratas.

Las teorías de los usuarios

Algunos usuarios de Facebook comentaron que en realidad no se trata de ratas, sino de una especie de marsupiales conocidos como musarañas que presentan este comportamiento debido a que cuando son apenas bebés, son completamente ciegas, y usan esta formación para evitar perderse.

Estos usuarios identifican a las ratas como marsupiales.

Otro usuario asegura que más que pretender ser serpientes, esta actitud de las ratas tiene que ver con estrategias que utilizan para cambiar de nido de forma más segura.

No fingen ser serpiente, es una forma de moverse para cambiar de nido cuando las crías son muy vulnerables por su poca capacidad visual cuando son bebés

Los comentarios irónicos e ingeniosos tampoco se hicieron esperar, como el de este usuario que utilizó a la perfección un meme para referirse al caso de las ratas.

Un usuario se aventó un buen meme

La alusión a la película “El ciempiés humano” también quedó manifiesta en los comentarios, como en el de este usuario.

Meme sobre "El ciempiés humano"

Sin importar si se trata de ratas o alguna rara especie de marsupial, lo cierto es que estos animalitos le han dado una buena vuelta al mundo, pues su video ya alcanzó más de millón y medio de reproducciones en Facebook.

