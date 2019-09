¡Rápido y cachondo! pareja es captada haciendo el 'delicioso' en auto (VIDEO VIRAL)

Los hechos no son actuales, ocurrieron en el año 2017 (si, ya lo sabemos) pero el día de hoy te lo queremos recordar para que no se te vaya a ocurrir hacer algo cómo esto ya que fue muy irresponsable por parte de la parejita cachonda, además que seguramente no te quieres volver viral como estos dos ¿o si?.

Todo ocurrió en la llamada ruta 9 en la localidad de Yala, en el Jujuy, Argentina. En plena carretera a una pareja se le hizo fácil saciar su sed de pasión mientras el coche iba en movimiento, tal vez tenían mucha prisa o tal vez solo fue una fantasía pero lo que si es verdad es que fue un acto que pudo tener consecuencias.

¡Rápido y cachondo!

Afortunadamente para la sociedad no pasó a mayores pero desafortunadamente para estos dos rápidamente se volvieron virales y su video comenzó a circular en las redes sociales y esto no quedó solamente en Argentina sino que en otros países comenzaron a divulgarlo e incluso en los medios de comunicación y televisoras.

En el video se puede observar un carro gris que va circulando a toda velocidad pero la persona que va manejando tiene encima a una mujer sentada sobre él con la cara viendo hacia el asiento trasero. Cuando el hombre se da cuenta que lo han pillado y lo están filmando esconde la cara de su amada y hace una grosería con su dedo medio. ¿Qué grosero no?

¡VIDEO VIRAL!

Total, los hechos ya habían sido grabados y a dos años de este episodio lo seguimos recordando para que la gente no haga este tipo de cosas ya que podrían poner en peligro a alguien más, ya que si tan solo ir checando el celular es peligroso ahora te imaginas tener este tipo de distracción.

El video es propiedad de Diario Todo Jujuy y fue compartido en la plataforma Youtube con el título "Sexo a alta velocidad, imprudentes en la ruta 9".

Checa el video aquí:

