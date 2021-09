Rapero se implanta cadenas de oro como cabello y se vuelve viral

Un rapero mexicano se viralizó inmediatamente después de que destacara por sus implantes de cadenas de oro como cabello, lo que lo pusieron en las tendencias de Tik Tok.

El nombre de este exponente es Dan sur, quien generó polémica por su forma de peinarse y por sus impactantes cadenas de oro.

El rapero se ha popularizado a través de la plataforma Tik Tok, en donde llama la atención de los internautas fans de este género musical, que de hecho, hace poco se enteraron que Raperos legendarios llegarán por primera vez a la Riviera Maya.

Dan Sur dice que hay quienes le quieren copiar

El cantante se sintió orgulloso de ser tendencia aun sin haber sacado un álbum, y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió su pensar.

El cantante aseveró que no quiere decir cuál fue su proceso quirúrgico, pues no quiere que lo imiten, pero se trató básicamente de implantarse ganchos en el cráneo para poder colgar las cadenas de oro.

Así luce el rapero

A través de su cuenta oficial de Tik Tok podemos ver que el cantante tiene una afición con el oro, ya que cuenta con unos anillos en el cuello, del mismo material, y también implantes en los dientes.

El usuario de internet dice que hay gente que le quiere copiar, por lo que trata de hablar poco sobre sus arreglos estéticos.

“Hay muchos copiones, ya me robaron una canción, me quieren copiar el Flow, de verdad no me voy a sorprender si tu rapero favorito mañana sale con mi estilo de cabello. Soy la nueva ola, soy la nueva religión”.