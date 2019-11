Rap del 'Chicloso' se hace VIRAL como método anticonceptivo

Rap del "chiquito, chicloso o el chimuelo" se hace VIRAL como método anticonceptivo

El rap es un estilo de música nacido en la década de los 80´s en los barrios negros e hispanos de Nueva York y otras grandes urbes estadounidenses y es asociado a la cultura hip-hop; se caracteriza por su ritmo monótono y muy sincopado, sus largos textos cantados casi de manera monologada y sus letras radicales sobre temas como la violencia, la lucha contra el sistema, política, sexo, y simplemente de la vida del mismo Mc (maestro de ceremonias).

Léxico folclórico.

En esta ocasión el video que les traemos el día de hoy es sobre una canción muy especial, ya que sabemos como son de ingeniosos y "albureros" los jóvenes... no se les escapa ni una, esta melodía angelical nos habla de una sola cosa en especial, muchos dicen que es el centro del universo, no sabemos, pero de lo que si estamos seguros es que tal vez es "el lugar o cosa" con más apodos en el mundo.

El rapero o "Mc" Alex García más conocido como "Sieck" puso en alto el chiquito párrafo de una de sus canciones, el joven talentoso escribió esta rola pensando en el método anticonceptivo ya que en la letra le canta a una dama diciéndole que no se preocupe que ella no quedara embarazada y que hay otras maneras de como poder hacer el amor y no quedar "en barcelona", uno de los grandes ejemplos que le dio a su pareja fue "por la maquina de nutella".

El mejor léxico folclórico que se conoce es este, sin más preambulos aquí les dejamos la letra de dicha rola y más abajo el hermoso rap del "rasca y huele" ¡perdón! del aniceto, ¿o moño de globo? en realidad ya no sabemos como dejarle pero escuchen lo que sale de la boca de este chimuelo.

Dices que tienes miedo conmigo hacer el amor,

que un embarazo a tu edad para ti sería lo peor

y yo lo entiendo, tampoco quiero un bebesito pero,

no habrá bebito si te doy por el chiquito, por el rasca huele,

por el sisirisco, por el ojo de pollo, por el asterisco,

por ese que parece boca de abuela, una maquina que produce nutella.

Lo llaman anastacio también moño de globo, el mil arrugas,

el anis, el yoyo, el no me niegues, el chiquistriquis,

nada más dame luz verde para irme bien riquis

tu no tienes que preocuparte de nada,

presta el anormal, la araña pisada, no tengas miedo

presta el sin esquinas, si quieres comprate hasta vaselina.

Dicen que por el anillo no hay chiquillo,

que por el fundillo no tendrás morrillo

que si todavía no quieres un mocoso,

es mejor que te dejes por el chicloso.

Dicen que por el chimuelo no hay chicuelo

que por el ano no tendrás un enano

dicen que por el anillo no hay chiquillo

que por el fundillo no tendras morrillo.

No tengas miedo te lo voy a hacer despacio,

voy a tratar con cariño al anastacio,

le llaman el anubis, el ojo de payaso,

la maquina de churros, el mofle, el balazo,

el me das miedo, el cubanito, el pastelero,

el apretadito, cuando te abrazo por la espalda

sentimos el roce, yo se que toce por que me conoce.

Yo se que es de tus más duras decisiones

pero si me amas entonces presta el corta mocones

para que lo entiendas te lo digo en mil idiomas

presta el sin dientes, el mil aromas.

Alex García el #SIECK

Sin duda alguna que bella letra, ahora aquí te dejamos el video viral para que deleites tu a tu chicuelo.

Pues más vale leche por el ano que pañales pa el enano.

