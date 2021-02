Rafa Nadal es agredido por una aficionada y la escena se vuelve viral (VIDEO)

No cabe duda que cuando Rafael Nadal salta a la cancha todas las miradas del público se dirigen hacia él, sin embargo en esta ocasión no fue así, ya que otra persona le robó los reflectores al tenista español y el hecho se ha vuelto viral en las redes sociales.

Lo anterior se registró durante un juego entre Rafa Nadal y el tenista de Arabia Saudita Michael Mmoh, en donde una aficionada arremetió contra el jugador que ocupa la segunda posición del ranking ATP, por lo que en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

De acuerdo con información del portal RT en Español, una mujer interrumpió el partido entre Rafael Nadal y Mmoh, que tuvo lugar este jueves en el Abierto de Australia, en su intento de llamar la atención del deportista español con insultos y gestos obscenos.

La mujer hizo señas obsenas a Rafa Nadal

El polémico video viral quedó registrado poco después de que Nadal estaba en acción, donde la espectadora le gritó repetidamente y le mostró el dedo medio hasta que fue reprendida por el árbitro.

Pero lo más curioso fue que el tenista no se sintió ofendido, por el contrario, la acción le causó risas ante la incredulidad de los espectadores. Finalmente, la mujer fue escoltada y llevada fuera de la arena, mientras el público abucheaba y aplaudía.

En una entrevista posterior al partido, Nadal habló sobre lo sucedido: "Quizás ella tomó demasiada ginebra o tequila. No lo sé. Francamente, fue una situación extraña, pero, sí, divertida al mismo tiempo".

"Alguien me estaba haciendo el dedo [...] no sé la razón. Me sorprendió, sí, pero entonces pensé: 'pobre niña'. Estaba borracha o algo así", explicó el deportista español, citado por Eurosport.

Cabe mencionar que un par de horas después del pàrtido, varios medios locales informaron que la mujer recurrió a los insultos al sentirse ofendida por la larga duración de los preparativos de Nadal para otro set.

