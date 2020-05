RETO VIRAL: Te apostamos lo que quieras a que no puedes ver el animal en 3D

En los últimos 3 meses, el tiempo que lleva esta terrible cuarentena... muchos desafios han acaparado las redes sociales y una de las principales plataformas es Facebook hasta el punto de hacerse tendencia. Así, hallamos un nuevo reto viral que solo consta en ver la figura de una jirafa en 3D, pero al mismo tiempo provocó más de un dolor de cabeza entre miles de internautas.

El reto viral del animal en 3D

Sinceramente el nivel de dificultad en este nuevo reto viral con una figura animal, es extremadamente alto pues la imagen estereoscópica dificulta en gran manera que este challenge pueda ser resuelto. Esta ilusión óptica crea profundidad a través de información visual tridimensional. Entre tantos retos virales que hemos compartido, creemos que este es uno de los más difíciles que nos han tocado hacer.

Muchos personas han desistidoal no poder resolverlo o más bien al no poder "encontrar" o ver a la jirafa, pues consideran que no hay posibilidad de encontrar ella figura de la jirafa, pero el único truco para verla es acercar el celular a nuestra cara y alejarlo lo más lentamente que puedas hacerlo. Así, podremos apreciar al animal en una perspectiva 3D.

La imagen 3D se viralizó rápidamente en las redes sociales, pero fue en Facebook donde explotó, terminando en convertirse en el nuevo reto viral del momento.

¿Qué te pareció este reto viral? Ahora si fue difícil, no como los otros que te habíamos compartido anteriormente, solo debes acercarte la pantalla y alejarlo lentamente y sin parpadear, casi casi como si te quisieras meter a la imagen, así tu mente