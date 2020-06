RETO VIRAL: ¿Puedes ver al oso oculto en medio de todas estas pastillas?

Esta horrible cuarentena nos ha obligado a millones de personas a permanecer en casa (¡claro! todo por un bien). Esto ha dado pie a realizar sencillas actividades, tal es el caso de los rompecabezas, ver películas o distraerse con videojuegos, pero los retos virales en Internet son de los preferidos de las personas.

Reto viral donde no puedes encontrar el oso

RETO VIRAL Puedes ver al oso oculto en medio de todas estas pastillas

Hace uno días se hizo viral en las redes sociales un reto viral que te sacará de tus casillas, ya que este, te pone a prueba y es que la capacidad visual de las personas no les ha ayudado mucho, esto por que no es nada fácil. La imagen que les mostraremos viene causando furor en Facebook por su enorme dificultad, no encuentran al "oso".

Ahora, se trata de un acertijo visual que pide encontrar a un simple oso panda oculto entre pastillas y píldoras de todo tipo; pero otra de las cosas que lo hace complicado es que este reto viral lo debes de resolver en el tiempo que se indica, tan solo en menos de 15 segundos ¿podrás hacerlo?

Esta publicación, sin duda alguna se ha complicado para más de una persona, y es que son solo pocas personas las cuales han logrado resolverlo en menos del tiempo indicado, hay otras que de igual manera lo llegan a encontrar pero no dentro del tiempo del reto, te inviamos a que también participes y nos digas en cuanto tiempo lo lograste.

No te preocupes si después de un buen rato aún no encuentras al oso. Como siempre tenemos que decir la respuesta, ya que luego las personas mencionan que el oso no existe y que solo fue invento de nosotros, es por eso que les decimos que este reto viral si es muy difícil.

El animal se encuentra bastante cerca a la esquina superior de la izquierda. Si acercas la mirada, verás que ha sido camuflado para dificultar su hallazgo. En este momento es cuando dice, ¡oh sí! ya lo habia visto, aunque sabes que no es cierto.