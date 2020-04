RETO VIRAL: ¿Puedes encontrar el perro?

En esta cuarentena tenemos demasiado tiempo y la maypría nos la pasamos aburridos, es por eso que el día de hoy te traemos un reto viral el cual será divertidismo para que se te pase el tiempo volando y sí, te quiebres un poquito la cabeza. Te retamos a encontrar a este animal en menos de 10 segundos ya que si no lo haces tendrás 10 años de mala suerte... jaja obvio que por supuesto que no, pero si estamos seguros que mínimo te vas a desesperar por no encontrarlo.

Se hace viral el siguiente reto por no encontrar al perro

En estos tiempos de coronavirus con lo único que se entretiene y distrae la gente es simplemente con el internet para mirar todo tipo de contenidos divertidos y así se te haga más ameno esta contingencia, pero también lo hacen para tratar de resolver algunos retos virales los cuales no son tan fácil. Precisamente, uno de ellos se volvió viral en Facebook porque consiste en encontrar a un perro en la foto de un parque, ¿tú crees poder hacerlo?

La imagen de la que les estamos hablando fue publicada inicialmente en la red social de Twitter; pero al poco tiempo de circular en esta plataforma, inmediatamente se hizo tendencia, por lo cual se viralizo y ahora todos están hablando de ello.

En la imagen del reto viral podemos observar que el spot es un simple parque, y este lugar fue en el que un perro ocupó para distraerse un rato y acabó escondiéndose en el mejor lugar, el cual creemos que no podrás encontrar. A simple vista, es difícil identificar dónde está el perro, pero la persona del desafío aseguró que el hacerlo te robará una sonrisa. Es así como acabó convenciendo a miles de usuarios de Twitter y Facebook en participar.

Muchas personas señalaron que si pudieron encontrar al curioso perro. Pero para algunos otros la tarea no fue nada fácil ya que se les complicó la cosa, aunque tuvieron que revisar cada detalle de la imagen no pudieron. Incluso hubo quienes consideran que en la foto hay más de un animal, lo que les ha llevado a confundirse, pero no es así, solo tenemos a un adorable perro. ¡te sorprenderás!

Lo concreto es que el reto viral es un éxito tanto en Twitter como en Facebook. ¿Qué estás esperando? En tiempos de esta aburridisma cuarentena por el coronavirus (COVID-19), este desafío es ideal para distraerte en casa y retar a tus familiares.