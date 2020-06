RETO VIRAL: Encuentra los candados que están abiertos en el menor tiempo

En esta aburrida cuarentena los retos virales fueron de gran ayuda para que las personas no se aburrieran demasiado y así se distraían por ratos con estos desafíos. En esta ocasión te traemos nuevamente algo que sabemos te va a encantar, aquí debes mostrar tus habilidades visuales nuevamente para encontrar cuatro candados, los cuales están abiertos entre varios que permanecen cerrados en el menor tiempo posible.

Estos días de cuarentena por la pandemia del coronavirus hemos compartido bastantes retos virales con los cuales te has distraido y es que actualmente nos encontramos en internet muchos de ellos, ya que a las personas les han encantado. Por eso es que se han convertido en los preferidos de los internautas para pasar más tiempo con la familia o simplemente para romper nuevos récords.

Para empezar te esclarecemos las reglas de este reto viral: primero que nada, debes hallar cuatro candados abiertos entre los muchos que se observan en la image, todos estos tienen colores muy brillantes, eso hace que se vuelva más difícil la situación aunque parezca sencillo, pero el creador de este nuevo desafío estableció que solo debe resolverse en un máximo de 10 segundos. ¿crees poder?

El truco en este reto viral es estar muy concentrado y utilizar tu agudeza visual para que se te facilite y no tengas ningún problema con ello. Ya que si te das por vencido, no te preocupes aquí abajo te compartimos una imagen con las respuestas, pero si aún no observas la imágen no hagas trampa.

Este y muchos más retos virales son un distractor para esta aburrida cuarentena así es que si te gustan no olvides en compartir esta nota para que más aigos tuyos jueguen y se distraigan encontrando los candados, es más puedes apostar para ver quien lo hace más rápido.