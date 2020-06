RETO VIRAL: Encuentra el corazón oculto entre los caracoles ¿serás capaz?

¿Podrás con este nuevo reto viral? Si buscabas poner a prueba tu capacidad visual una vez más, este desafío viral en la red social de Facebook es el ideal para el día de hoy. Consiste en hallar a un corazón que esta escondido entre los caracoles. A miles de internautas se les complicó mucho ya que los colores y formas son casi idéntenticas entre estas figuras.

El reto viral del corazón y los caracoles

Los desafíos compartidos en redes sociales como lo son estos retos virales han ganado mucha popularidad en estos días de cuarentena. Y precisamente hoy encontramos uno más en internet, este fue publicado en el año del 2017 por el día de San Valentín, se hizo tan popular que hasta el día de hoy sigue dando de que hablar, ya que no ha sido tan fácil poder encontrar el corazón.

Como les mencionábamos, consiste en encontrar un corazón que está bien escondido entre estos dibujos de caracoles. A pesar de que ya tiene varios años de circular en la red social de Facebook, casi nadie ha podido superar el reto viral que fue difundido por Gergely Dudás – Dudolf (@thedudolf).

En esta ocasión no hay un tiempo establecido para poder encontrarlo, pero si tu quieres aumentarle ese grado de dificultad, puedes hacerlo aunque no es recomendable ya que aumentas la presión a quien se lo muestras. Y si ya te animaste, pero no logras ubicar el corazón y quieres de una vez por todas conocer la respuesta, en la siguiente imagen te vamos a mostrar la respuesta.

Este reto viral de la plataforma de Facebook fue y es todo un éxito en varias partes del mundo, donde miles de usuarios se esfuerzan mucho para poder encontrar un simple corazón, si lo resolviste te felicitamos, comparte la nota para que más amigos puedan tener un momento agradable o guarda la imagen y después muestrala a amigos y retalos a que no podrán encontrar el corazón.