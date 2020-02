RETO VIRAL: "El paso de la muerte" puede terminar en un fatídico accidente

A tan sólo unos meses de haber empezado el 2020, los retos virales en internet han salido a la luz ¡con todo! y en todos los contextos; escuelas, calles, y ahora también en las carreteras. El problema de estos “challenge” es que se caracterizan por ser peligrosos y poner en riesgo la integridad física de las personas, principalmente motivados por recibir algunos “likes”, el nuevo es el "paso de la muerte" que puede hacer que provoques un accidente.

Uno de los retos más sonados en el mundo del internet fue el que se caracteriza por su alto nivel de riesgo es el reciente “Rompecráneos Challenge”, mismo que fue seguido por miles de jóvenes, principalmente en estudiantes de México; pero ahora ha llegado el “Cha Cha Slide Challenge” ;como nuevo reto viral y peligroso que hasta la muerte te puede ocasionar.

Este reto viral ha tomado particular importancia en TikTok, ya que consiste en que el conductor de un vehículo realice una serie de maniobras repentinas al volante, supuestamente al ritmo de la música, lo peligroso es que tan solo con una falla el conductor puede provocar un accidente y hasta la muerte de él o de otras personas.

El video viral ya circulan en internet y se puede apreciar cómo los usuarios cambian drásticamente de carril siguiendo el “beat” de la canción, pues la canción dice “ahora a la derecha y ahora a la izquierda”.

El challenge es llamado así debido a que la melodía que lo inspira se titula “Cha cha slide” del cantante norteamericano ‘Mr C The Slide Man. No recomendamos este tipo de Challenge, ya que puede involucrar la vida de otras personas, es mejor con los retos simples y sin que puedas provocar algún accidente, es mejor llevarla en paz. Aquí te dejamos el reto viral y observes lo peligroso que es.

