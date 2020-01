Quinceañera escoge a su perro como chambelán y cautiva las redes (VIDEO VIRAL)

Quinceañera escoge a su perro como chambelán y explota las redes (VIDEO VIRAL)

Una quinceañera y su perro han conmovido a los internautas luego que se hiciera viral un video donde ambos aparecen bailando el vals en plena fiesta, pues todo parece indicar que la joven no tenía chambelanes que la acompañarán.

Las personas que asistieron a la fiesta quedaron impresionados con esta singular escena por lo que no dudaron en grabarlo y más tarde compartirlo en redes sociales donde el video se hizo viral.

UN INTEGRANTE MÁS DE LA FAMILIA

No cabe duda que estos pequeños de cuatro patas forman parte importante de la vida de muchas familias, quienes los tratan como un integrante más y gracias a este vídeo quedo demostrado una vez más, que los perros son los mejores amigos del hombre, pues la quinceañera a pesar de no tener chambelanes no se quedó bailando sola, sino que fue acompañada por su perro.

Un usuario de Facebook compartió el video viral y reveló qué fue captado en la fiesta de 15 años de una joven en la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

La joven quinceañera decidió bailar con su perro que en ningún momento se muestra nervioso. Juntos bailaron la canción “Tiempo de vals” frente a la mirada de todos los invitados, pero tal parece que nada fue improvisado, pues incluso el perro vestía un traje de gala que terminó por impactar a los espectadores y más tarde a miles de internautas.

EL VIDEO DEL PERRO SE HIZO VIRAL

A través de Facebook el video acumuló más de 99 millones de reproducciones y el perro fue bautizado como “perro chambelán”, que junto con su dueña se ganaron el corazón no sólo de los invitados sino también de miles de usuarios de las redes sociales quienes conmovidos por esta acción compartieron el video que se hizo viral.

A pesar de que el baile de la quinceañera con su fiel mascota sólo duró un minuto, este hecho fue captado por las cámaras y quedó para el recuerdo, pues no sólo fue compartido por miles de seguidores, sino también por varias páginas de Facebook.

Lo anterior provocó que el video de el “perro chambelán” se hiciera viral, no sólo en Colombia sino también en otros países como México.

