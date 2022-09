Quinceañera causó polémica, no le gustaron sus regalos

En Hermosillo, Sonora, una quinceañera causó polémica cuando decidió grabar un video tras su fiesta de 15 años, y es que la joven quería compartir en TikTok cuáles habían sido sus regalos.

Pero en vez de recibir comentarios favorecedores esta jovencita recibió críticas por haber despreciado los regalos que le habían dado para su fiesta.

Sí, la quinceañera está causando polémica en redes sociales por su reacción al abrir sus regalos de cumpleaños.

No le gustaron sus regalos de 15 años, la quinceañera causó polémica por sus comentarios.

La Verdad Noticias encontró que la controvertida quinceañera se identifica en TikTol como Stefanny Ramos, la cual es originaria de Hermosillo, Sonora.

Stefanny consideró que sería increíble abrir frente a la pantalla sus regalos de cumpleaños para que sus seguidores pudieran saber qué recibió ese gran día, pero la reacción que tuvo fue lo que causó la indignación de más de uno.

Stefanny, ataviada con un hermoso vestido guindo de lentejuelas con caída a los hombros y portando una corona en la cabeza, comenzó a abrir sus regalos.

El primer sobre tenía de regalo dinero, el cual había sido un obsequio de su tío quien le dio 3,500 pesos en efectivo, el problema fue que a medida que iba abriendo otros regalos, mostraba desagrado porque era poco dinero o porque eran dólares, por lo que los iba aventando.

De hecho, uno de los billetes de 500 pesos estaba roto, por lo que enojada dijo que no valía y lo aventó. No solo eso, la jovencita cuestionó el por qué le regalaran dólares pues no era "gringa".

En total, la joven recibió 11,300 pesos y en el video se pudo leer: "Estos regalos si me gustan" mientras mostraba los billetes en pesos mexicanos y dólares.

Los comentarios del TikTok mostraron que la quinceañera causó polémica.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y al momento ya superó los 18 millones de reproducciones y le han escrito más de 20 mil comentarios.

Aunque la mayoría fueron comentarios que le señalaban "malagradecida" y que le faltaba humildad.

Fueron tantos los comentarios que Stefanny respondió en otro video, a las personas que la critican y "aseguran" que nunca ha trabajado y por eso no valora el dinero.

"A mi desde chiquita me ha gustado traer dinero porque mi papá siempre me daba dinero y yo no ocupaba trabajar gracias a Dios, pero de todas formas decidía ganarme el dinero por mi propia cuenta y yo decía: 'pues si trabajo, tengo más dinero' y así yo trabajaba haciendo piñatas cuando estaba más chiquita", señaló la joven.

En cuanto a las personas que le llamaron 'malagradecida', Stefanny dijo que no grabó el video para agradecer ya que lo hizo personalmente, con esta respuesta la quinceañera causó polémica de nuevo.

