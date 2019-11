Quieren casarse a las 5 a.m. y sus invitados reclaman (VIRAL)

Una pareja que está a punto de casarse decidió dar algo de significado a su matrimonio. “Cada año, para nuestro aniversario, mi prometido y yo nos levantamos temprano para ver el amanecer desde la playa. Es una tradición muy especial y durante este tiempo hemos superado auténticos desafíos personales. Ver un nuevo amanecer tiene un significado muy especial para nosotros, por lo que decidimos sumarlo a nuestra boda”.

¿Exagerados?

Así que la pareja ha decidido que la ceremonia tendrá lugar en la playa a las 5:30 de la mañana. Luego, todos los invitados irán a una recepción. Sin embargo, la reacción de sus invitados no ha sido la esperada. “Hemos recibido muchísimas críticas de nuestros familiares por esto. Dicen que es muy temprano y que debemos mover la ceremonia a una hora ‘normal’. Pero mi prometido y yo creemos que no estamos pidiendo nada fuera de lo normal”, cuenta la novia en su post.

“La mayoría de nuestros familiares y amigos viven en la ciudad y pueden ir hasta la playa en menos de una hora, excepto por nuestros parientes que viven en el extranjero y viajarán desde Canadá, pero eso no se puede evitar”, comenta la novia.

En el post se ha generado un intenso debate: por un lado, están aquellos que defienden la decisión. “Si no están 100% emocionados por asistir, no deberían estar en su boda. No se trata de complacer a los invitados”, escribe un internauta. Otros le sugieren que celebren la boda a esa hora solo con los familiares más allegados y que el resto de invitados lleguen más tarde.

Por otra parte, hay internautas que entienden las críticas recibidas por la hora. “Yo no asistiría a esta boda, es una hora de locos, De todas maneras, es su boda, así que ustedes deciden. Eso sí, no se sorprendan si les fallan bastantes invitados”, comenta un usuario.

