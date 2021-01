¿Quién fue Sandie Crips del polémico video de “Obedece a la morsa”?

La actriz transgénero Sandie Crisp, famosa por el video viral “Obedece a la morsa”, perdió la vida a los 61 años; la cantante Lana del Rey es una de las celebridades que le dedicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

“Significaste todo para mi hermana y Hunter, por eso significaste mucho para mí. Gracias por traer tanta alegría a sus vidas”, escribió la cantante.

Sandie, también conocida como “The Goddness Bunny”, luchó contra la polio y el VIH toda su vida; Hunter, una actriz muy cercana a Sandie, solicitó, a través de la plataforma gofoundme, donaciones para los servicios funerarios de Crisp.

¿Quién era la protagonista de “Obedece a la morsa?

Johnnie Baima nació en Estados Unidos en 1960, desde los dos años llegó a diferentes orfanatos, desde su niñez comenzó a ser abusado sexualmente.

El hombre nacido en California sufría de polio y su cuerpo se vio gravemente afectado por un trato negligente. Los médicos que lo atendieron le implantaron una barra de acero que va desde la zona superior a la inferior de su columna para reforzarla; sin embargo, afectó su postura y detuvo su crecimiento.

Esto trajo consecuencias, como el rechazo y la humillación; y paradójicamente lo llevaron a la escena underground de Hollywood donde encontró algo de consuelo y admiración.

En 1986 trabajó como modelo para el fotógrafo Joel-Peter Witkin, realizando desnudos artísticos para una obra de teatro llamada “Leda” que tuvo lugar en Los Ángeles y fue presentada en importantes exposiciones mundiales.

Ese mismo año actuó para "Hollywood Vice Squad" como secretaria y tres años después, después de filmar "The Goddness Bunny", fue vinculada a un ex convicto que fue liberado de la prisión llamado Rocky. No se sabía mucho sobre la relación, pero la terminó debido al abuso doméstico perpetrado por su pareja.

Lana del Rey ha sido la única famosa que ha dado el pésame por Sandie Crisp.

En la década de 1980, confesó ser homosexual y se casó; sin embargo, su esposo murió y ella cambió su nombre a Sandy Crisp para abrazar su identidad transexual, convirtiéndose en un ícono trans y drag en California. A partir de ese momento comenzó a trabajar bajo el nombre de The Goddess Bunny (La diosa conejo).

Este personaje ha sido muy talentoso. Tenía una voz suave y melódica y, aunque sabe que gran parte de su fama se debe a su condición física, la cual explotó en sus trabajos artísticos. Incluso en el video original de YouTube donde aparece bailando tap, se puede ver que no hay nada espeluznante.

El arcaico video de “Obedece a la morsa” (2007) muestra a una persona con polio mientras baila claqué y sostiene un paraguas. Es una escena surrealista vista recientemente, difícil de entender, pero que generó una gran popularidad en la década de 2000.

Como te hemos contado en La Verdad Noticias, muchas teorías indicaron que se trataba de un “video subliminal” para atraer seguidores a una secta inexistente; Otros pensaron que era un “video maldito” que tendría consecuencias si te quedabas viéndolo todo el tiempo.

Peor aún, un grupo relacionó “Obedece a la morsa” con las imágenes de “El anillo”, como una mujer que iba a perforar la pantalla y matarte. Todo mal.

The Goddess Bunny presentó escenas gay/ trans en Los Ángeles en 1994. A partir de ahí, se obtuvieron varias imágenes que se utilizaron para el controvertido video viral de YouTube titulado "Obey the Walrus".

Nick Bougas fue el creador del documental de 85 minutos lanzado en 1998. El video fue presentado por el propio Johnnie Baima, por supuesto, siendo grabado con su consentimiento.

El protagonista muestra parte de su vida y en una de ellas hay escenas donde baila tap que, para ser sincero, es divertido de ver, ya que muestra el antes, durante y después de la grabación.

El camarógrafo obtuvo muchas escenas que muestran a este personaje natural e ingenioso vestido de novia y sosteniendo un paraguas.

Luego usurparon el video original, agregaron las imágenes desde el principio, desde el final y acompañaron las tomas con la música de “La arañita en una pared subió” en reversa, a mayor velocidad y cambiando de tono.

