¿Quién es el ‘chico del sofá’ se hizo viral en TikTok?

El video de una pareja compartido a través de TikTok se volvió viral y causó controversia entre los usuarios, quienes señalaron al joven como ‘couch guy’ (o el ‘chico del sofá’) por una presunta infidelidad. Si aún no has visto el clip, no te preocupes que en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Todo empezó cuando una joven decidió hacerle una visita sorpresa a su novio en los dormitorios de la universidad y compartir el tierno momento con sus seguidores de dicha aplicación, pero más de causa ternura, el video se convirtió en un drama viral, pues la usuaria encontró a su media naranja en un sofá con otras tres chicas.

Y es que aunque el momento pareció no darle importancia a Lauren Zarras, como fue identificada la joven, los usuarios exhibieron el caso y señalaron al joven llamado Robbie como “infiel”, como de esperarse el caso se volvió tan viral como el video de la infidelidad doble.

¿Quién es el ‘chico del sofá’?

Tras volverse viral en Tiktok por el video en el se le observa junto a tres chicas, el usuario respondió desde su propia cuando en donde aseguró que no todo es un tema de investigación en esta plataforma.

“Aquí, el chico del sofá (...)recuerda: no todo es un verdadero crimen. No seas un cretino parasocial. Ve a tomar un poco de aire fresco. Cuídate” indicó en un breve video el cual subtituló con la frase: "Amo a @laurenzarras, ella es la mejor".

Por su parte, Lauren decidió responder ante los señalamientos, defendiendo a su novio y a su relación: "Me rompe el corazón que la gente pueda ver un momento especial y traer consigo tanta negatividad. Por favor, piense antes de asumir algo sobre mi relación”, explicó.

¿Cuál es el video más visto de TikTok?

La plataforma de videos cortos se distingue por su contenido de entretenimiento y hasta por exponer infidelidades, mismos que llegan a ser virales. De acuerdo a la página Galaxy Marketing, el video de TikTok más viral en 2021 ha sido el vídeo de Zach King sobre la ilusión en Harry Potter, el cual ha conseguido un total de 2,2 billones de visitas.

