Quería salir de fiesta pero tenía que estudiar: se llevó la tarea al antro

Un suceso reciente que cobró notoriedad en redes sociales, específicamente TikTok, lo protagonizó una joven que en una noche de fiesta llevó sus apuntes para estudiar.

Esto lo captó la tiktoker Paulina Zapata (@paulina_zapataaa), pues su amiga fue quien acudió al bar con varias tarjetas llenas de preguntas sobre medicina.

“No puedo salir, tengo que estudiar”, fue el texto que la creadora de contenido añadió al video.

En la grabación, primero se ve que una amiga de la estudiante le hace una pregunta de una de las tarjetas: “Órgano que realiza modificaciones a proteínas como glucosilación”.

Tras esto, la joven de inmediato responde de forma correcta, y una de sus amigas le da un trago de una botella de alcohol.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, este caso se suma a otro donde una joven que vendía dulces (para pagar sus estudios) presumió su título y se hace viral.

Video de joven que estudia y se divierte

Al momento, el video acumula más de 7.6 millones de visualizaciones y más de 1.3 millones de Me gusta. También ha recibido miles de comentarios favorables de otros usuarios, por ejemplo:

“Procede a no acordarse al día siguiente”, “Y al otro día se me olvida todo por cruda”, “Esas son amigas, también quiero amigas así”, “Así he pasado exámenes”, “Así vamos a estudiar”, “Salgamos a estudiar” y “¿Dónde encuentro amigos así?”.

Te puede interesar: Joven sorprende a sus papás con su título en tianguis donde trabajan

¿Qué te hace viral en TikTok?

Usa canciones populares.

Usa canciones populares. Una de las mejores formas de lograr que tus vídeos se hagan virales en TikTok es creando contenido donde uses canciones populares. Ten en cuenta que estas son usadas por las cuentas más top de la plataforma, por lo que tienen una gran cantidad de personas siguiendo ese contenido.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram