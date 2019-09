Quema las cartas de amor de su ex novio pero terminó incendiando toda su casa (VIRAL)

En medio de la pena tras terminar su relación amorosa, una joven de 19 años de Lincoln, en Nebraska, Estados Unidos tomó una radical decisión: quemar todas las cartas de amor que su ex novio le había escrito. No contó con que todo terminaría de una forma que no esperaba. La singular historia es viral en Facebook.

Cerrando circulos, ¡extremo!

Lo que intentaba ser el primer paso para olvidar a su ex novio y acabar con la gran pena que le afligía terminó de una manera un tanto insólita: el departamento en el que vive se prendió en fuego, todo originado por ese intento de quemar las cartas de su ex pareja.

De acuerdo a la información de la Policía de Lincoln, el lunes pasado recibió una llamada que los alertaba de un incendio en una casa. Una vez allí, acompañados por los bomberos, se encontraron con la mujer de 19 años, quien les contó lo que había ocurrido.

Según contó, estaba quemando las cartas de amor cuando decidió irse a su cuarto para tomar una siesta. Como creyó que los papeles estaban apagados, los dejó sobre la alfombra de la sala, aunque no se percató que en realidad el fuego no se había extinguido del todo.

A los pocos minutos la joven se despertó luego que el detector de humo empezará a sonar. Según las autoridades, la joven fue acusada de realizar "incendio negligente". Los gastos del incendio se estimaron en 4 mil dólares. Afortunadamente nadie resultó herido.

