Qué tanto, es tantito...

Me gustas… Te quiero… Te deseo…

Son algunas de los sentimientos que se manifiestan cuando ocurre algo más que una simple atracción; pero ¿hasta dónde puedes llegar sintiendo tanto? Esa es la pregunta que muchos solemos hacernos antes de dar el segundo paso.

Cuando existe alguna posibilidad, por más mínima que sea; no lo piensas ni dos veces y bueno, lo único que realmente queda es disfrutar; sin importar el lugar, la hora, el día o lo que los demás puedan pensar.

Ocurre algo similar como cuando dos átomos chocan entre sí, las energías al hacer contacto permanecen unidas y esa unión es la que se siente cuando te encuentras con una persona, que directa o indirectamente crea una conexión muy fuerte contigo; por cuestiones en común, simple gusto o atracción o por la razón que sea

¿A dónde vamos? ¿Qué somos?

Vamos a dónde el destino nos lleve, sin siquiera ser algo; acaríciame, siente mi piel que yo quiero sentir la tuya, escuchar el ritmo de tus latidos, besarte, mirarte fijamente, sentir eso que tanto asco te da, tu sudor sobre mi cuerpo…

El instinto carnal lo tenemos muchas personas, si no es que todos y en algún momento lo sacamos. En diversas ocasiones, son más las ganas de sentir el peligro tan cerca que ni siquiera te preocupas por la gente que pudiera pasar cerca de ti o que esté a tu alrededor.

Tenemos tanto en común; tanto, que ni tu mismo quieres darte cuenta y es fácil de comprender, tal vez lo único en lo que no coincidimos es en esa misma emoción que a mi me provoca pero a ti no mucho o probablemente se trate de un miedo, pero sabes; nunca podrás saber lo que ocurra si no te atreves a intentarlo.

Me gusta el peligro, me gusta sentir la adrenalina; esa que tal vez pudiste haber sentido en la alberca o mejor aún, aquella donde solo unos faros de luz eran testigos… Dentro de tu auto. Sé que tú lo disfrutas, tanto como yo o incluso mejor y también sé que los dos vivimos lo que tanto deseamos, a ver, dime… ¿Qué tanto es tantito?

¿Lo repetiremos?