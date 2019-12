¡Qué precioso! Foto del padre del año conmueve las redes sociales

Tal y cómo dice el dicho... “Padre no es el que engendra sino el que cuida y ama a sus hijos”. Una hermosa fotografía que demuestra el amor de un padre a su hijo conmovió las redes sociales ya que la imagen deja ver que no hay motivos para no pasar tiempo con los pequeños del hogar.

“Padre no es el que engendra sino el que cuida y ama a sus hijos”

Foto de un chofer con su hijo

La foto se hizo viral en redes sociales ya que en poco tiempo se comenzó a compartir en miles de perfiles de Facebook y twitter. La fotografía deja ver a un niño dormido en el piso al lado de su padre quien es chofer de un camión del transporte público.

La reacción de los internautas fue de aprobación ya que muchos afirman que sea como sea y dónde sea un padre debe pasar tiempo con sus hijos y este hombre a pesar de estar trabajando se hace cargo de cuidar a su pequeño y de ponerle una camita improvisada para que descanse un par de minutos mientras él cumple con su trabajo.

¡Realmente conmovedor!

No cabe duda que una imagen dice más que mil palabras así que sin más preámbulos aquí abajo te dejamos la foto que le está dando la vuelta a las redes sociales.

Foto del padre del año conmueve las redes sociales

Dicha fotografía se compartió más de 80 mil veces y tuvo miles de reacciones además que las personas en redes sociales afirman que es un gran padre por estar pendiente de su pequeño, así que los internautas felicitaron al hombre por su compromiso con la familia y más con su hijo.

Sin duda alguna el amor de un padre no tiene explicación, simplemente es algo maravilloso que da hermosos frutos tarde o temprano.

