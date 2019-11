¡Que perro oso! confunden a perrito con un osito de peluche (VIRAL)

¡Que perro oso! confunden a can con un oso de peluche (VIRAL)

Muchos animales se hacen virales en redes sociales por lo asombrosos que son, por lo regular siempre son gatos o perros y hasta tienen cuentas de instagram donde sus dueños difunden videos o fotografías en donde salen ellos haciendo sus cosas que solo ellos hacen. Hay muchas veces que los visten para cada ocasión como en días pasados pudimos observar a cientos de ellos para salir a las calles a lucir su disfraz de Halloween o de Día de Muertos.

Perro - Oso.

En la historia que te vamos a contar el día de hoy te vamos a hablar sobre un perro, pero un perro muy muy especial, ya que a simple viste no creerás que es un can, si no que, te imaginas que es un oso bebe, así como lo lees y es que este animalito no es de raza pura, es una mezcla y el resultado fue un adorable y hermoso perrito que simula literalmente a un osito de peluche.

El animal cuenta con más de 69 mil seguidores en la red social de Instagram y comparte fotos de todo tipo, desde estar bien abrigado hasta estar sentado viendo la TV como una personita. Sus dueños tambíen suelen subir videos de cuando se encuentra jugando en todo lados, cuando veas todas sus fotos te morirás de ternura.

El adorable cachorro es frecuentemente confundido con un oso de peluche. Y el por qué es más que notorio.

Se trata del adorable Oliver, un pequeño perro de ocho meses y que es mezcla de un Spitz alemán y un Poodle toy. Vive en Oslo, Noruega, y es toda u na celebridad en Instagram, en donde posee una cuenta con más de 68 mil seguidores.

El tierno cachorro fue adoptado por Steffen Finstad y Sofie Lund, ambos de 23 años, en mayo de 2019. La pareja a menudo se encuentra en la calle con personas que confunden al can con un oso de peluche real.

"Sofie y yo estábamos buscando un Cockapoo originalmente, pero vimos a Oliver y nos enamoramos al instante".

En Instagram, los jóvenes publican imágenes del día a día del animal, quien adora jugar, pasear e incluso ver televisión en su hogar en compañía de sus amos.

