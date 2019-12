¡Qué payasa! Niña se hace viral al abrir sus regalos “Yo no pedí esto”

Una niña de aproximados cinco años de edad le dejó en claro a sus papás que ella no pidió los regalos que le dieron ya que al abrir uno de ellos se dio cuenta que era un peluche pero sin duda alguna no era lo que quería y de su boca solo salió un “Yo no pedí esto”. Los hechos fueron grabados en video y rápidamente se hicieron vírales en las redes sociales.

La frase fue épica y obviamente rápido se difundió en las Facebook y Twitter ya que cualquier niño suele ponerse alegre cuando abre regalos pero esta pequeña hizo la diferencia poniéndose sus moños y argumentando que eso no lo había pedido. La reacción de su familia fue de sorpresa pues obviamente pensaban que la nena se alegraría pero no fue así.

La niña incluso tira al piso lentamente la envoltura del regalo al darse cuenta de lo que le habían obsequiado y con su mano derecha sostiene el peluche de duende pero con una cara de gran decepción.

Los usuarios de las redes sociales comenzaron a comentar el video diciendo por una parte que la niña era muy graciosa y el momento fue épico pero por otro lado dijeron que demostraba una actitud mál agradecida ya qué tal vez sus padres no habían tenido el dinero para comprarle lo que realmente había pedido.

Otros internautas defendieron a la niña diciendo que si los papás no le van a dar lo que quiere mejor que no le digan que escriba su carta ya que al final se va a llevar una gran decepción.

Sin más preámbulos aquí te dejamos el video de la niña que rechazó al duende mágico y se hizo viral en las redes sociales.

