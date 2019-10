¡Que oso! maestro confunde Juramento a la Bandera con Padre Nuestro (VIDEO VIRAL)

Debes de ser muy católico o muy pende%& para no saberte el "juramento a la bandera", todo mexicano que tuvo la oportunidad de ir a una escuela se lo sabía o más bien se lo sabe y creannos que hasta los que no asistieron tambíen se lo deben de saber, tal parece que la presencia del padresito en esa ceremonia causó que el maestro se confundiera y ya no sabía si estaba en honores o en misa.

El "Mal-Amén".

El bochornoso hecho ocurrió en la primaria Emiliano Zapata ubicada en Ciudad Frontera, Coahuila, el docente (no identificado) que se ¡confundió! terriblemente al decir el "Padre Nuestro" en lugar de "El Juramento a la Bandera" no tiene el perdón de Dios por este oso que hizo, o tal vez si, (solo Dios sabrá).

Mientras los presentes celebraban un evento cívico liderado por el alcade Florencio Siller Linaje, quien fue el responsable de inaugurar una obra que se había hecho en el plantel, todo comenzó así...

"Todos juntos en una misma voz, Bandera de México legado de nuestros héroes símbolo de la unidad y de justicia...y perdona a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal”, (¡que fuerte!).

En el momento que se dio cuente de su ¡infame! oso cometido, de inmediato comenzó de nueva cuenta con el juramento al lábaro patrio.

Tanto autoridades como alumnos y demás presentes se quedaron con cara de ¿What?, viéndose unos a otros y no sabían si reír o llorar de la vergüenza ajena que había provocado el dicho maestro, ya no les quedo de otra más que aguantarse las ganas de reír, y al que si se le escapo una sonrisota fue al padresito pensando que si esta haciendo bien su trabajo los días de misa.

Este momento de caras rojas sin saber que hacer o decir fue el día de ayer lunes 30 de Septiembre y fue captado en video, después de esto los videos se subieron a internet donde rápidamente se hicieron virales, el maestro sin duda cerro el mes patrio de la "mejor" manera.

Sin más preámbulos aquí les dejamos el video para que se mueran de risa y más abajo les compartiremos el "Juramento a la Bandera" y se lo aprenden, no vaya a ser que los agarren desprevenidos.

-Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra Patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia-.

